Продажи Lamborghini в 2022 году бьют рекорды: в этом есть заслуга украинцев

За суперкарами и кроссоверами Lamborghini выстроились огромные очереди. Все модели итальянской марки раскуплены на 18-19 месяцев вперед.

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Спрос на новые Lamborghini высокий как никогда. Дорогие суперкары и кроссоверы раскуплены до середины 2024 года. Об этом заявил СЕО итальянской компании Стефан Винкельманн, сообщает пресс-служба итальянского бренда.

По его словам, очереди за Lamborghini достигают 18-19 месяцев, независимо от модели. Завод попросту не способен удовлетворить огромный спрос – не хватает производственных мощностей.

[ + – ] Более половины продаж приходится на Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Примечательно, что на полтора-два года вперед забронирован и преемник Lamborghini Aventador, который еще не представлен. Его покажут только в 2023 году, но он уже собрал 3000 заказов.

Продажи Lamborghini в 2022 году установят новый рекорд. За девять месяцев уже реализовано 7430 авто – на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2021 году купили 8405 Lamborghini и это показатель будет превзойден.

Самый популярный Lamborghini – кроссовер Urus. На него приходится более половины продаж (4834 авто в 2022 году). Кроме того, реализовали 2378 Lamborgini Huracan и 218 Aventador, которого уже сняли с производства.

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Примечательно, что Стефан Винкельманн отдельно отметил вклад украинских партнеров в достижение рекордных показателей.

"Война в Украине поначалу немного повлияла на нас, потому что у нас есть крупный поставщик в Украине. Но благодаря их мужеству и самоотверженности эта проблема решена, и мы восстановили все задержки, которые происходили в первые дни войны", — подчеркнул СЕО Lamborgini.

Ранее Фокус рассказывал, что Lamborghini готовят свой первый электромобиль. Он появится в 2029 году.

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