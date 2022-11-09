Продажі Lamborghini у 2022 році б'ють рекорди: у цьому є заслуга українців

За суперкарами та кросоверами Lamborghini вишикувалися величезні черги. Усі моделі італійської марки розкуплені на 18-19 місяців наперед.

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Попит на нові Lamborghini є високим як ніколи. Дорогі суперкари та кросовери розкуплені до середини 2024 року. Про це заявив СЕО італійської компанії Стефан Вінкельманн, повідомляє пресслужба італійського бренду.

За його словами, черги за Lamborghini сягають 18-19 місяців, незалежно від моделі. Завод просто неспроможний задовольнити величезний попит — бракує виробничих потужностей.

[ + – ] Більше половини продажів припадає на Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Примітно, що на півтора-два роки вперед заброньовано і наступника Lamborghini Aventador, який ще не представлений. Його покажуть лише у 2023 році, але він уже зібрав 3000 замовлень.

Продажі Lamborghini у 2022 році встановлять новий рекорд. За дев'ять місяців уже реалізовано 7430 авто — на 6,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Всього у 2021 році купили 8405 Lamborghini й цей показник буде перевищено.

Найпопулярніший Lamborghini — кросовер Urus. На нього припадає більше половини продажів (4834 авто у 2022 році). Крім того, реалізували 2378 Lamborgini Huracan та 218 Aventador, якого вже зняли з виробництва.

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Примітно, що Стефан Вінкельманн окремо відзначив внесок українських партнерів у досягнення рекордних показників.

"Війна в Україні спочатку трохи вплинула на нас, тому що у нас є великий постачальник в Україні. Але завдяки їх мужності та самовідданості цю проблему вирішено, і ми відновили всі затримки, які відбувалися в перші дні війни", — підкреслив СЕО Lamborgini.

Раніше Фокус розповідав, що Lamborghini готують свій перший електромобіль. Він з'явиться у 2029 році.

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