Яркий спорткар Nissan посвятили футболисту сборной Японии (фото)

Nissan Skyline GT-R раскрасили в цвета формы сборной Японии по футболу. Спорткар также получил обвес и огромное антикрыло.

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В Италии презентовали очень необычный Nissan Skyline GT-R34. Его посвятили полузащитнику сборной Японии по футболу Ао Танаке. Об этом сообщается на странице ателье Garage Italia в Facebook.

[ + – ] Спорткар окрашен в цвета сборной Японии по футболу

Именно это компания, принадлежащая внуку экс-руководителя Fiat Джанни Аньелли, выполнила тюнинг Nissan Skyline GT-R. Итальянцев впечатлила победа сборной Японии над Испанией на чемпионате мира по футболу. Именно Ао Танака забил гол в этом матче.

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Культовый 20-летний японский спорткар получил аэродинамический обвес, желтые литые диски со спортивной резиной и огромное антикрыло. Автомобиль окрасили в цвета формы сборной Японии, добавили логотипы известных японских брендов и номер 17, под которым выступает Ао Танака.

[ + – ] Автомобиль получил обвес и большое антикрыло

Характеристики Nissan Skyline GT-R не раскрываются. Стандартное купе оснащено 2,6-литровой бензиновой турбошестеркой, которая на бумаге развивает 280 л. с., а в реальности – около 320-330 сил. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает 250 км/ч. Модель выпускали в 1999-2002 годах.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan Skyline GT-R в состоянии нового авто продали по цене двух Lamborghini.