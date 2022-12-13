Яскравий спорткар Nissan присвятили футболістові збірної Японії (фото)

Nissan Skyline GT-R розфарбували у кольори форми збірної Японії з футболу. Спорткар також отримав обважування та величезне антикрило.

Related video

В Італії презентували надзвичайно незвичайний Nissan Skyline GT-R34. Його присвятили півзахиснику збірної Японії з футболу Ао Танаці. Про це повідомляється на сторінці ательє Garage Italia у Facebook.

[ + – ] Спорткар пофарбований у кольори збірної Японії з футболу

Саме ця компанія, що належить онуку екс-керівника Fiat Джанні Аньєллі, виконала тюнінг Nissan Skyline GT-R. Італійців вразила перемога збірної Японії над Іспанією на чемпіонаті світу з футболу. Саме Ао Танака забив гол у цьому матчі.

Важливо

Гроза суперкарів: старий Nissan Patrol став найшвидшим позашляховиком у світі (фото)

Культовий 20-річний японський спорткар отримав аеродинамічний обвіс, жовті литі диски зі спортивною гумою та величезне антикрило. Автомобіль пофарбували у кольори форми збірної Японії, додали логотипи відомих японських брендів та номер 17, під яким виступає Ао Танака.

[ + – ] Автомобіль отримав обважування та велике антикрило

Характеристики Nissan Skyline GT-R не розкриваються. Стандартне купе оснащене 2,6-літровою бензиновою турбошісткою, яка на папері розвиває 280 л. с., а насправді – близько 320-330 сил. Спорткар розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди і розвиває 250 км/год. Модель випускали у 1999-2002 роках.

Раніше Фокус розповідав, що Nissan Skyline GT-R у стані нового авто продали за ціною двох Lamborghini.