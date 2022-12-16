В интернет попали первые фото нового конкурента Lexus ES от General Motors (фото)

Buick LaCrosse четвертого поколения стал оригинальнее на вид и немного компактнее предшественника. Седан дебютирует в бензиновой версии, а позже появится гибрид.

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Новый Buick LaCrosse полностью рассекретили за несколько месяцев до премьеры. Большой седан Е-класса презентуют в апреле на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Фото Buick LaCrosse четвертого поколения опубликовали в Китае, ведь в эту страну концерн General Motors перенес из США производство модели. Сейчас новый седан проходит там испытания. Конкурентами модели станут Lexus ES и Lincoln Zephyr.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Buick LaCrosse 2023 сохранил знакомый элегантный силуэт с аркообразной крышей, но стал оригинальнее на вид. Передняя часть выполнена в новом фирменном стиле марки – как на кроссоверах Buick Envista и Encore GX.

У авто выраженный "нос", широкая решетка радиатора и тоненькие Г-образные светодиодные фары. Фонари растянуты на всю ширину кузова, а в крышку багажника интегрирован спойлер. Авто стало несколько компактнее модели предыдущего поколения.

Размеры Buick LaCrosse 2023:

Длина – 4996 мм

Ширина – 1866 мм

Высота – 1472 мм

Колесная база – 2905 мм

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Новый Buick LaCrosse дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 227 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составляет 230 км/ч, а средний расход топлива — 6,5 л/100 км. Позже линейку пополнит гибрид, а от базового 1,5-литрового двигателя, скорее всего, откажутся.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае рассекретили и новый электрокроссовер Buick Electra E5.