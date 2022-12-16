В інтернет потрапили перші фото нового конкурента Lexus ES від General Motors (фото)

Buick LaCrosse четвертого покоління став оригінальнішим на вигляд і трохи компактнішим за попередника. Седан дебютує у бензиновій версії, а пізніше з'явиться гібрид.

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Новий Buick LaCrosse розсекретили за кілька місяців до прем'єри. Великий седан Е-класу презентують у квітні на автосалоні у Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Фото Buick LaCrosse четвертого покоління опублікували в Китаї, адже до цієї країни концерн General Motors переніс із США виробництво моделі. Нині новий седан проходить там випробування. Конкурентами моделі стануть Lexus ES та Lincoln Zephyr.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Buick LaCrosse 2023 зберіг знайомий елегантний силует з аркоподібним дахом, але став оригінальнішим на вигляд. Передня частина виконана у новому фірмовому стилі марки – як на кросоверах Buick Envista та Encore GX.

У авто виражений "ніс", широкі грати радіатора і тоненькі Г-подібні світлодіодні фари. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова, а в кришку багажника вбудований спойлер. Авто стало дещо компактнішим за модель попереднього покоління.

Розміри Buick LaCrosse 2023:

Довжина – 4996 мм

Ширина – 1866 мм

Висота – 1472 мм

Колісна база – 2905 мм

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Новий Buick LaCrosse дебютує із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 227 л. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становить 230 км/год, а середня витрата палива – 6,5 л/100 км. Пізніше лінійку поповнить гібрид, а від базового 1,5-літрового двигуна швидше за все відмовляться.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї розсекретили новий електрокросовер Buick Electra E5.