В інтернет потрапили перші фото нового конкурента Lexus ES від General Motors (фото)
Buick LaCrosse четвертого покоління став оригінальнішим на вигляд і трохи компактнішим за попередника. Седан дебютує у бензиновій версії, а пізніше з'явиться гібрид.
Новий Buick LaCrosse розсекретили за кілька місяців до прем'єри. Великий седан Е-класу презентують у квітні на автосалоні у Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Фото Buick LaCrosse четвертого покоління опублікували в Китаї, адже до цієї країни концерн General Motors переніс із США виробництво моделі. Нині новий седан проходить там випробування. Конкурентами моделі стануть Lexus ES та Lincoln Zephyr.
Buick LaCrosse 2023 зберіг знайомий елегантний силует з аркоподібним дахом, але став оригінальнішим на вигляд. Передня частина виконана у новому фірмовому стилі марки – як на кросоверах Buick Envista та Encore GX.
У авто виражений "ніс", широкі грати радіатора і тоненькі Г-подібні світлодіодні фари. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова, а в кришку багажника вбудований спойлер. Авто стало дещо компактнішим за модель попереднього покоління.
Розміри Buick LaCrosse 2023:
- Довжина – 4996 мм
- Ширина – 1866 мм
- Висота – 1472 мм
- Колісна база – 2905 мм
Новий Buick LaCrosse дебютує із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 227 л. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становить 230 км/год, а середня витрата палива – 6,5 л/100 км. Пізніше лінійку поповнить гібрид, а від базового 1,5-літрового двигуна швидше за все відмовляться.
Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї розсекретили новий електрокросовер Buick Electra E5.