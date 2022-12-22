Знакомый незнакомец: в Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото)
Новый Wallys 719 является доработанной версией седана Peugeot 206. Автомобиль оснащен 110-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической КПП.
Автопроизводитель из Туниса Wallyscar готовит новую бюджетную модель. Компактный седан Wallys 719 поступает в продажу по цене от 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Automobile.tn.
Wallys 719 – первая чисто легковая модель компании из Туниса. С момента своего основания в 2006 году она выпускала внедорожники в духе Jeep Wrangler.
Впрочем, седан не является самостоятельной разработкой. Это слегка перелицованный иранский IKCO Runna Plus, который, в свою очередь, является лицензионной копией Peugeot 206 Sedan.
В профиль Wallys 719 действительно мало чем отличается от четырехдверного Peugeot 206. В то же время, решетка радиатора, фары, бамперы и крышка багажника у него новые.Важно
В салоне изменений больше – заменены руль и передняя панель. Комплектация включает электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности.
Под капотом установлен 1,6-литровый 110-сильный двигатель Peugeot. С 6-ступенчатой механической КПП седан развивает 187 км/ч.
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