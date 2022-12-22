Знакомый незнакомец: в Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото)

Новый Wallys 719 является доработанной версией седана Peugeot 206. Автомобиль оснащен 110-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической КПП.

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Автопроизводитель из Туниса Wallyscar готовит новую бюджетную модель. Компактный седан Wallys 719 поступает в продажу по цене от 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Automobile.tn.

[ + – ] Седан получил новую решетку радиатора

Wallys 719 – первая чисто легковая модель компании из Туниса. С момента своего основания в 2006 году она выпускала внедорожники в духе Jeep Wrangler.

Впрочем, седан не является самостоятельной разработкой. Это слегка перелицованный иранский IKCO Runna Plus, который, в свою очередь, является лицензионной копией Peugeot 206 Sedan.

[ + – ] В салоне заменены руль и передняя панель

В профиль Wallys 719 действительно мало чем отличается от четырехдверного Peugeot 206. В то же время, решетка радиатора, фары, бамперы и крышка багажника у него новые.

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В салоне изменений больше – заменены руль и передняя панель. Комплектация включает электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности.

[ + – ] Сзади заметна новая крышка багажника

Под капотом установлен 1,6-литровый 110-сильный двигатель Peugeot. С 6-ступенчатой механической КПП седан развивает 187 км/ч.

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