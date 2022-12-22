Знайомий незнайомець: у Тунісі представили недорогий седан власного виробництва (фото)

Новий Wallys 719 є доопрацьованою версією седана Peugeot 206. Автомобіль оснащений 110-сильним бензиновим двигуном та 6-ступінчастою механічною КПП.

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Автовиробник із Тунісу Wallyscar готує нову бюджетну модель. Компактний седан Wallys 719 надходить у продаж за ціною від 15 000 доларів. Про це повідомляє сайт Automobile.tn.

[ + – ] Седан отримав нову решітку радіатора

Wallys 719 — перша суто легкова модель компанії із Тунісу. З моменту свого заснування в 2006 році вона випускала позашляховики на кшталт Jeep Wrangler.

Втім, седан не є самостійною розробкою. Це трохи перелицьований іранський IKCO Runna Plus, який, зі свого боку, є ліцензійною копією Peugeot 206 Sedan.

[ + – ] У салоні замінені кермо та передня панель

У профіль Wallys 719 дійсно мало чим відрізняється від чотиридверного Peugeot 206. Водночас, радіаторні решітки, фари, бампери і кришка багажника у нього нові.

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У салоні змін більше — замінено кермо та передня панель. Комплектація включає електроприводи склопідйомників та дзеркал заднього виду, кондиціонер, ABS та 2 подушки безпеки.

[ + – ] Ззаду помітна нова кришка багажника

Під капотом встановлений 1,6-літровий 110-сильний двигун Peugeot. З 6-ступінчастою механічною КПП седан розвиває 187 км/год.

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