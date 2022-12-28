Новые кроссоверы Subaru подготовили к серьезному бездорожью (фото)

Кроссоверы Subaru Crosstrek и Rex получили внедорожные версии. Им увеличили клиренс, а также установили защитный обвес и специальную резину.

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Кроссоверы Subaru Crosstrek и Rex получат специальные версии повышенной проходимости Boost Gear. Их готовят к Токийскому автошоу, которое состоится в январе, но уже появились первые фото моделей. Их опубликовали на официальном сайте Subaru.

[ + – ] У Subaru Crosstrek увеличен клиренс, появились защитный обвес и внедорожные шины Фото: Subaru

Новый Subaru Crosstrek Boost Gear получился агрессивнее на вид. Ему изменили решетку радиатора, увеличили клиренс, добавили пластиковый обвес, защиту днища и внедорожную резину Yokohama. Кроме того, появились подножки, брызговики, багажник на крыше и дополнительная диодная оптика.

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Компактный кроссовер Subaru Rex в исполнении Boost Gear выглядит сдержаннее. Здесь дизайнеры ограничились скромным обвесом, внедорожными шинами и увеличенным клиренсом.

[ + – ] Subaru Rex Boost Gear Фото: Subaru

Естественно, кроссоверы Subaru являются полноприводными. Известно, что автомобили не пойдут в серию, однако установленные на них аксессуары Subaru поступят в продажу. Это значит, что при желании можно будет своими силами воссоздать Subaru Crosstrek или Rex Boost Gear.

Ранее Фокус сообщал, что на Токийском автосалоне Subaru презентуют спортивные версии моделей Impreza и Levorg.

Также мы писали, что на этом же автошоу дебютирует и нестандартный кроссовер Toyota с дизайном в духе Land Rover.