Новые кроссоверы Subaru подготовили к серьезному бездорожью (фото)
Кроссоверы Subaru Crosstrek и Rex получили внедорожные версии. Им увеличили клиренс, а также установили защитный обвес и специальную резину.
Кроссоверы Subaru Crosstrek и Rex получат специальные версии повышенной проходимости Boost Gear. Их готовят к Токийскому автошоу, которое состоится в январе, но уже появились первые фото моделей. Их опубликовали на официальном сайте Subaru.
Новый Subaru Crosstrek Boost Gear получился агрессивнее на вид. Ему изменили решетку радиатора, увеличили клиренс, добавили пластиковый обвес, защиту днища и внедорожную резину Yokohama. Кроме того, появились подножки, брызговики, багажник на крыше и дополнительная диодная оптика.Важно
Компактный кроссовер Subaru Rex в исполнении Boost Gear выглядит сдержаннее. Здесь дизайнеры ограничились скромным обвесом, внедорожными шинами и увеличенным клиренсом.
Естественно, кроссоверы Subaru являются полноприводными. Известно, что автомобили не пойдут в серию, однако установленные на них аксессуары Subaru поступят в продажу. Это значит, что при желании можно будет своими силами воссоздать Subaru Crosstrek или Rex Boost Gear.
Ранее Фокус сообщал, что на Токийском автосалоне Subaru презентуют спортивные версии моделей Impreza и Levorg.
Также мы писали, что на этом же автошоу дебютирует и нестандартный кроссовер Toyota с дизайном в духе Land Rover.