Нові кросовери Subaru підготували до серйозного бездоріжжя (фото)

Кросовери Subaru Crosstrek і Rex отримали позашляхові версії. Їм збільшили кліренс, а також встановили захисний обвіс і спеціальну гуму.

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Кросовери Subaru Crosstrek і Rex отримають спеціальні версії підвищеної прохідності Boost Gear. Їх готують до Токійського автошоу, яке відбудеться в січні, але вже з'явилися перші фото моделей. Їх опублікували на офіційному сайті Subaru.

[ + – ] У Subaru Crosstrek збільшено кліренс, з'явилися захисний обвіс і позашляхові шини Фото: Subaru

Новий Subaru Crosstrek Boost Gear вийшов агресивнішим на вигляд. Йому змінили решітку радіатора, збільшили кліренс, додали пластиковий обвіс, захист днища та позашляхову гуму Yokohama. Крім того, з'явилися підніжки, бризковики, багажник на даху й додаткова діодна оптика.

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Компактний кросовер Subaru Rex у виконанні Boost Gear має стриманіший вигляд. Тут дизайнери обмежилися скромним обвісом, позашляховими шинами та збільшеним кліренсом.

[ + – ] Subaru Rex Boost Gear Фото: Subaru

Звичайно, кросовери Subaru є повнопривідними. Відомо, що автомобілі не підуть у серію, проте встановлені на них аксесуари Subaru надійдуть у продаж. Це означає, що за бажання можна буде самотужки відтворити Subaru Crosstrek або Rex Boost Gear.

Раніше Фокус повідомляв, що на Токійському автосалоні Subaru презентують спортивні версії моделей Impreza та Levorg.

Також ми писали, що на цьому автошоу дебютує і нестандартний кросовер Toyota з дизайном у дусі Land Rover.