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Король Карл ІІІ сел за руль дорогого электрокроссовера Audi (фото)

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Королевский Audi e-tron заметили в составе кортежа

Король Карл ІІІ любит водить авто сам и давно пользуется электромобилями. Ранее монарх часто ездил на электрическом кроссовере Jaguar I-Pace.

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Короля Великобритании Карл ІІІ заметили за рулем автомобиля впервые с момента восхождения на трон. Монарх управлял электрокаром Audi e-tron. Фото королевского авто опубликовали на сайте Updatesplug.

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Карл ІІІ сам сел за руль электрокроссовера Audi

Это первое появление Карла ІІІ на публике после публикации отрывков из скандальных мемуаров принца Гарри. Авто видели в Лондоне в графстве Норфолк близ королевской резиденции Сандрингем, где Карл ІІІ провел рождественские праздники.

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В последнее время монарх ездил исключительно с личным водителем, однако за руль электрокроссовера Audi e-tron решил сесть сам. Сопровождал его кортеж на Range Rover и мотоциклах.

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Ранее король Великобритании часть пользовался электрокроссовером Jaguar I-Pace
Фото: The Times

Следует отметить, что король Великобритании любит водить и в его гараже было немало спортивных авто. Электрокары для Карла ІІІ не в диковинку, но ранее он предпочитал британский Jaguar I-Pace. Впрочем, автомобили марки Audi в гараже королевской семьи также присутствуют в последние годы.

Электромобиль Audi e-tron выпускают с 2019 года и он стоит от 80 000 евро. Кроссовер предложен в версиях мощностью 335, 402 и 496 л. с., а его запас хода составляет 417 км. С 2023 года в продажу поступает усовершенствованная модель Audi Q8 e-tron с улучшенными характеристиками.

Ранее Фокус сообщал, что Audi планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто к 2033 году.