Король Карл ІІІ сів за кермо дорогого електрокросовера Audi (фото)

Король Карл ІІІ любить водити авто сам і давно користується електромобілями. Раніше монарх часто їздив електричним кросовером Jaguar I-Pace.

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Короля Великобританії Карла ІІІ помітили за кермом автомобіля вперше з моменту сходження на трон. Монарх кермував електрокаром Audi e-tron. Фото королівського авто опублікували на сайті Updatesplug.

[ + – ] Карл ІІІ сам сів за кермо електрокросовера Audi

Це перша поява Карла ІІІ на публіці після оприлюднення уривків зі скандальних мемуарів принца Гаррі. Авто бачили в Лондоні у графстві Норфолк поблизу королівської резиденції Сандрінгем, де Карл ІІІ провів різдвяні свята.

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Останнім часом монарх їздив виключно з особистим водієм, проте за кермо електрокросовера Audi e-tron вирішив сісти сам. Супроводжував його кортеж на Range Rover і мотоциклах.

[ + – ] Раніше король Великобританії часто користувався електрокросовером Jaguar I-Pace Фото: the-times

Слід зазначити, що король Великобританії любить кермувати, і в його гаражі було чимало спортивних автомобілів. Електрокари для Карла ІІІ не в новинку, але раніше він віддавав перевагу британському Jaguar I-Pace. Утім, автомобілі марки Audi у гаражі королівської родини також є останніми роками.

Електромобіль Audi e-tron випускають із 2019 року, і коштує він від 80 000 євро. Кросовер запропонований у версіях потужністю 335, 402 та 496 к.с., запас ходу становить 417 км. Із 2023 року в продаж надходить вдосконалена модель Audi Q8 e-tron із покращеними характеристиками.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi планують повністю відмовитися від бензинових і дизельних авто до 2033 року.