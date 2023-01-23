Volkswagen готовит новый электрический кроссовер на базе пикапа Ford Ranger (фото)

Новинка получит брутальный дизайн и большой запас хода. Новый электрический кроссовер построят на базе пикапа Ford Ranger.

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Volkswagen планирует выпустить электрический рамный внедорожник. Его построят на базе пикапов Ford Ranger и VW Amarok. Об этом рассказали на портале Autocar.

Новая модель носит рабочее название ID Ruggdzz. Появление внедорожника подтвердил генеральный директор Volkswagen Commercial Vehicles Карстен Интра.

Volkswagen рассматривает возможность использования электрифицированного шасси под кодовым названием T6 для новой модели внедорожник. Он получит брутальный дизайн и большой запас хода.

[ + – ] Volkswagen ID Ruggdzz построят на базе Ford Ranger Фото: Autocar

Представленный в 2019 году ID Ruggdzz изначально проектировался на основе платформы MEB Volkswagen Group. После соглашения с Ford планы изменились.

Помимо этого в Volkswagen подтвердили отмену выпуска ретро-модели ID Buggy. По их словам, они сосредоточатся на производстве более массовых автомобилей.

[ + – ] Volkswagen Amarok второго поколения построили на платформе Ford Ranger Фото: Volkswagen

Ведущую роль в разработке ID Ruggdzz занимает Ford Australia в Мельбурне. Именно там спроектировали новый пикап Amarok.

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Пока подробностей о новом электрокроссовере не так и много. В Volkswagen заявили, что модель будет оснащаться батареей емкостью не менее 110 кВтч.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Брюсселе показали новый электромобиль Volkswagen ID.3.