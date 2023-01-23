Volkswagen готує новий електричний кросовер на базі пікапа Ford Ranger (фото)

Новинка отримає брутальний дизайн і великий запас ходу. Новий електричний кросовер побудують на базі пікапа Ford Ranger.

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Volkswagen планує випустити електричний рамний позашляховик. Його побудують на базі пікапів Ford Ranger та VW Amarok. Про це розповіли на порталі Autocar.

Нова модель має робочу назву ID Ruggdzz. Появу позашляховика підтвердив генеральний директор Volkswagen Commercial Vehicles Карстен Інтра.

Volkswagen розглядає можливість використання електрифікованого шасі під кодовою назвою T6 для нової моделі позашляховик. Він отримає брутальний дизайн і великий запас ходу.

[ + – ] Volkswagen ID Ruggdzz побудують на базі Ford Ranger Фото: Autocar

Представлений у 2019 році ID Ruggdzz спершу проєктувався на основі платформи MEB Volkswagen Group. Після угоди з Ford плани змінилися.

Крім цього, у Volkswagen підтвердили скасування випуску ретро-моделі ID Buggy. За їхніми словами, вони зосередяться на виробництві масових автомобілів.

[ + – ] Volkswagen Amarok другого покоління побудували на платформі Ford Ranger Фото: Volkswagen

Провідну роль розробці ID Ruggdzz займає Ford Australia у Мельбурні. Саме там спроєктували новий пікап Amarok.

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Поки подробиць про новий електрокросовер не так і багато. У Volkswagen заявили, що модель оснащуватиметься батареєю ємністю не менше 110 кВтгод.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Брюсселі показали новий електромобіль Volkswagen ID.3.