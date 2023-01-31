Новый Camaro и конкурент Ford Bronco: Chevrolet рассекретили две яркие модели (фото)
Chevrolet работают над двумя новыми моделями. На официальных рендерах показали обтекаемый спорткар и рамный внедорожник для любителей активного отдыха.
В Chevrolet опубликовали первые изображения двух новых моделей. Они могут появиться в ближайшие несколько лет. Рендеры появились на странице дизайн-центра General Motors в Instagram.
Первая модель – обтекаемый спорткар, который может быть новым Chevrolet Camaro. У него длинный капот, высокая оконная линия и покатая аркообразная крыша.
Будущее Chevrolet Camaro пока туманно. Вполне возможно, что новое поколение модели станет гибридным или даже электрическим. Также не исключено, что под брендом Camaro выпустят целое семейство моделей, включающее и кроссоверы.
Вторая модель – экстремальный рамный внедорожник для любителей активного отдыха. Он станет преемником классического Chevrolet Blazer и бросит вызов Ford Bronco и Jeep Wrangler. Впрочем, назовут авто иначе, ведь в линейке марки есть электрокроссовер Chevrolet Blazer.
Это уже не первое изображение внедорожника: ранее показали его двухдверный вариант, а теперь появился рендер четырехдверной версии со съемной крышей.
Внедорожник Chevrolet привлекает агрессивным дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. У него высокий клиренс и огромные шины. Он также может стать электромобилем, тем более, что на рендере отсутствуют выхлопные трубы.
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