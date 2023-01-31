Новый Camaro и конкурент Ford Bronco: Chevrolet рассекретили две яркие модели (фото)

Chevrolet работают над двумя новыми моделями. На официальных рендерах показали обтекаемый спорткар и рамный внедорожник для любителей активного отдыха.

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В Chevrolet опубликовали первые изображения двух новых моделей. Они могут появиться в ближайшие несколько лет. Рендеры появились на странице дизайн-центра General Motors в Instagram.

Первая модель – обтекаемый спорткар, который может быть новым Chevrolet Camaro. У него длинный капот, высокая оконная линия и покатая аркообразная крыша.

[ + – ] Крыша внедорожника выполнена съемной Фото: General Motors

Будущее Chevrolet Camaro пока туманно. Вполне возможно, что новое поколение модели станет гибридным или даже электрическим. Также не исключено, что под брендом Camaro выпустят целое семейство моделей, включающее и кроссоверы.

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Вторая модель – экстремальный рамный внедорожник для любителей активного отдыха. Он станет преемником классического Chevrolet Blazer и бросит вызов Ford Bronco и Jeep Wrangler. Впрочем, назовут авто иначе, ведь в линейке марки есть электрокроссовер Chevrolet Blazer.

[ + – ] Ранее показали двухдверный вариант модели Фото: General Motors

Это уже не первое изображение внедорожника: ранее показали его двухдверный вариант, а теперь появился рендер четырехдверной версии со съемной крышей.

Внедорожник Chevrolet привлекает агрессивным дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. У него высокий клиренс и огромные шины. Он также может стать электромобилем, тем более, что на рендере отсутствуют выхлопные трубы.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors готовят электрический семейный минивэн стоимостью менее 20 000 долларов.