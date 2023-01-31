Новий Camaro та конкурент Ford Bronco: Chevrolet розсекретили дві яскраві моделі (фото)

Шевроле працюють над двома новими моделями. На офіційних рендерах показали спорткар і рамний позашляховик для любителів активного відпочинку.

Related video

У Chevrolet опублікували перші зображення двох нових моделей. Вони можуть з'явитися у найближчі кілька років. Рендери з'явилися на сторінці дизайн-центру General Motors у Instagram.

Перша модель — обтічний спорткар, який може бути новим Chevrolet Camaro. У нього довгий капот, висока віконна лінія і похилий аркоподібний дах.

[ + – ] Дах позашляховика виконаний знімним Фото: General Motors

Майбутнє Chevrolet Camaro поки що туманне. Цілком можливо, що нове покоління моделі стане гібридним чи навіть електричним. Також ймовірно, що під брендом Camaro випустять цілу родину моделей, що включає і кросовери.

Важливо

Представлений найшвидший Chevrolet Corvette в історії – це надпотужний гібрид (фото)

Друга модель — екстремальний позашляховик для любителів активного відпочинку. Він стане наступником класичного Chevrolet Blazer і кине виклик Ford Bronco та Jeep Wrangler. Втім, назвуть авто інакше, адже в лінійці марки є електрокросовер Chevrolet Blazer.

[ + – ] Раніше показали дводверний варіант моделі Фото: General Motors

Це вже не перше зображення позашляховика: раніше показали його дводверний варіант, а тепер з'явився рендер чотиридверної версії зі знімним дахом.

Позашляховик Chevrolet приваблює агресивним дизайном з високим капотом та розширеними крилами. У нього високий кліренс та величезні шини. Він також може стати електромобілем, тим більше що на рендері відсутні вихлопні труби.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors готують електричний сімейний мінівен вартістю менш як 20 000 доларів.