Производитель роскошных авто из США начнет выпуск дешевых грузовых электрокаров (фото)

Электромобиль B-ON предложен в версиях грузоподъемностью от 885 до 1320 кг. Запас хода коммерческой модели составляет от 147 до 202 км.

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В США стартует производство недорогих коммерческих электромобилей B-ON. Выпускать их будут на мощностях компании Karma Automotive в Калифорнии. Об этом сообщает сайт electrive.

[ + – ] Производство авто наладят на мощностях компании Karma Automotive

Бренд Karma известен своими роскошными гибридными авто стоимостью свыше 100 00 долларов. В последние годы спрос на них упал, поэтому американцы решили заняться выпуском более доступных моделей. Ежегодно планируют выпускать до 30 000 B-ON.

[ + – ] B-ON предлагают в виде фургона или голого шасси

Электромобиль B-ON – усовершенствованная версия модели StreetScooter, разработанной немецким почтовым концерном Deutsche Post DHL Group для своих нужд. Ее выпускали с 2015 года и в последнее время эти авто начали появляться в Украине.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет от 147 до 202 км

В 2020 году Deutsche Post DHL Group закрыли автомобильный бизнес, однако лицензию на авто выкупили и решили вернуть ее в производство. При этом электрокар StreetScooter модернизировали. Точную стоимость авто не разглашают, но известно, что она не превысит 40 000 долларов даже в самой дорогой версии.

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B-ON – легкий двухместный грузовик длиной 5,8 м. Его предлагают в виде фургона с 12-кубовым грузовым отсеком или как голое шасси. Оснащение авто включает цифровую панель приборов, бесключевой доступ, датчик света и подогрев сидений.

[ + – ] Авто получило цифровую панель приборов, датчик света и подогрев сидений

Электромотор мощностью 69 л. с. позволяет развить 100 км/ч. В зависимости от версии запас хода составляет 147-202 км, а грузоподъемность – 885-1320 кг.

Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил новый сверхмощный электромобиль Hummer. Он способен ездить боком.

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