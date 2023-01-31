Виробник розкішних авто із США розпочне випуск дешевих вантажних електрокарів (фото)

Електромобіль B-ON запропонований у версіях вантажопідйомністю від 885 до 1 320 кг. Запас ходу комерційної моделі становить від 147 до 202 км.

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У США розпочнеться виробництво недорогих комерційних електромобілів B-ON. Випускатимуть їх на потужностях компанії Karma Automotive в Каліфорнії. Про це повідомляє сайт electrive.

[ + – ] Виробництво авто налагодять на потужностях компанії Karma Automotive

Бренд Karma відомий своїми розкішними гібридними авто вартістю понад 100 00 доларів. В останні роки попит на них упав, тому американці вирішили зайнятися випуском доступніших моделей. Щорічно планують випускати до 30 000 B-ON.

[ + – ] B-ON пропонують у вигляді фургона чи голого шасі

Електромобіль B-ON — удосконалена версія моделі StreetScooter, розробленої німецьким поштовим концерном Deutsche Post DHL Group для своїх потреб. Її випускали з 2015 року й останнім часом ці авто почали з'являтися в Україні.

[ + – ] Запас ходу електрокара становить від 147 до 202 км

У 2020 році Deutsche Post DHL Group закрили автомобільний бізнес, однак ліцензію на авто викупили і вирішили повернути її у виробництво. При цьому електрокар StreetScooter модернізували. Точну вартість авто не розголошують, але відомо, що вона не перевищить 40 000 доларів навіть у найдорожчій версії.

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B-ON — легка двомісна вантажівка довжиною 5,8 м. Її пропонують у вигляді фургона з 12-кубовим вантажним відсіком або як голе шасі. Оснащення авто враховує цифрову панель приладів, безключовий доступ, датчик світла та підігрів сидінь.

[ + – ] Авто отримало цифрову панель приладів, датчик світла та підігрів сидінь

Електродвигун потужністю 69 к. с. дозволяє розвинути 100 км/год. Залежно від версії, запас ходу становить 147-202 км, а вантажопідйомність — 885-1 320 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов новий надпотужний електромобіль Hummer. Він здатний їздити боком.

Також ми писали, що українські рятувальники почали експлуатувати електромобілі.