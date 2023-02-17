Раскрыты первые подробности нового конкурента Tesla Model 3 от Mercedes (фото)

Электромобиль Mercedes-Benz EQA получит энергоэффективный мотор и облегченную батарею повышенной емкости. Кроме того, особое внимание уделено аэродинамике седана.

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Электрическое семейство Mercedes-Benz EQ вскоре пополнит новая начальная модель. Седан дебютирует в 2024 году и бросит вызов Tesla Model 3. Об этом стало известно изданию Auto Express.

[ + – ] Электрокар получит инновационные мотор и батарею Фото: Auto Express

Прототипы нового Mercedes уже заметили во время тестов. Кроме того, некоторые подробности модели раскрыл СЕО Mercedes-Benz Ола Каллениус во время собрания акционеров концерна.

Седан могут назвать EQA (в этом случае одноименный кроссовер переименуют в EQA SUV). Он будет построен на платформе ММА и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz CLA. Как и бензиновый собрат, он будет отличаться обтекаемым дизайном с покатой аркообразной крышей.

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Ола Каллениус особо подчеркнул, что электрокар использует ряд решений у инновационного Mercedes EQXX, установившего мировой рекорд запаса хода. В частности, у него позаимствуют элементы силового каркаса и электрическую силовую установку с энергоэффективным мотором и облегченной батареей повышенной емкости.

[ + – ] Прототипы седана сейчас проходят тесты Фото: Auto Express

Новые технологии позволят существенно увеличить запас хода – он должен превысить 520 км. Кроме того, Mercedes EQA станет первой моделью марки с новой мультимедийной системой – для нее в салоне установят огромный дисплей на всю ширину передней панели.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes анонсировал создание младшего брата Гелендвагена.