Розкрито перші подробиці нового конкурента Tesla Model 3 від Mercedes (фото)

Електромобіль Mercedes-Benz EQA отримає енергоефективний мотор і полегшену батарею підвищеної ємності. Крім того, особливу увагу приділено аеродинаміці седана.

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Електричне сімейство Mercedes-Benz EQ незабаром поповнить нова початкова модель. Седан дебютує у 2024 році та кине виклик Tesla Model 3. Про це стало відомо виданню Auto Express.

[ + – ] Електрокар отримає інноваційні мотор і батарею Фото: Auto Express

Прототипи нового Mercedes помітили вже під час тестів. Крім того, деякі подробиці моделі розкрив СЕО Mercedes-Benz Ола Калленіус під час зборів акціонерів концерну.

Седан можуть назвати EQA (у цьому випадку однойменний кросовер перейменують на EQA SUV). Він буде побудований на платформі ММА та стане електричною альтернативою Mercedes-Benz CLA. Як і бензиновий побратим, він відрізнятиметься обтічним дизайном із похилим аркоподібним дахом.

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Ола Калленіус особливо наголосив, що електрокар використовує низку рішень в інноваційного Mercedes EQXX, який встановив світовий рекорд запасу ходу. Зокрема, в нього запозичують елементи силового каркасу й електричну силову установку з енергоефективним мотором і полегшеною батареєю підвищеної ємності.

[ + – ] Прототипи седана зараз проходять тести Фото: Auto Express

Нові технології дозволять суттєво збільшити запас ходу — він має перевищити 520 км. Mercedes EQA стане першою моделлю марки з новою мультимедійною системою — для неї в салоні встановлять величезний дисплей на всю ширину передньої панелі.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes анонсував створення молодшого брата Ґелендваґена.