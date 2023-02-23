Названы самые продаваемые модели автомобилей в истории

Некоторые модели авто продаются тиражом в несколько миллионов единиц. Они становятся узнаваемыми и популярными среди автолюбителей со всего мира.

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Многие производители стараются сделать свои авто как можно популярнее, чтобы получить максимальную прибыль. Фокус назвал самые продаваемые модели автомобилей в истории.

Мы собрали данные о самых продаваемых моделях авто от самых крупных брендов. Некоторые из них выпускаются на протяжении нескольких десятков лет. Они стали настолько узнаваемыми, что с каждым новым поколением продажи только увеличиваются.

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Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

ТОП-50 самых продаваемых моделей авто в истории от каждого бренда:

50. Bugatti – Type 57

[ + – ] Bugatti Type 57 был одним из самых дорогих автомобилей своего времени Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1934 — 1939

Количество проданных авто: 685 единиц

49. TVR – Chimaera

[ + – ] TVR Chimaera был выпущен ограниченным тиражом Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1993 — 2003

Количество проданных авто: 6500 единиц

48. Aston Martin – DB7

[ + – ] Aston Martin DB7 был иконой стиля Фото: Aston Martin

Годы выпуска: 1994 — 2004

Количество проданных авто: 6640 единиц

47. Morgan – 4/4

[ + – ] Morgan 4/4 выпускается уже 87 лет Фото: Morgan

Годы выпуска: 1936 — наше время

Количество проданных авто: 10 500 единиц

46. Ferrari – F430

[ + – ] Ferrari F430 получил несколько модификаций Фото: Ferrari

Годы выпуска: 2004 — 2009

Количество проданных авто: 17 499 единиц

45. Lamborghini – Urus

[ + – ] Lamborghini Urus является первым кроссовером итальянского бренда Фото: Lamborghini

Годы выпуска: 2018 — наше время

Количество проданных авто: 20 000 единиц

44. Lotus – Elise

[ + – ] Lotus Elise невероятно популярен среди любителей быстрой езды Фото: Lotus

Годы выпуска: 1996 — наше время

Количество проданных авто: 20 000 единиц

43. Rolls-Royce – Silver Shadow

[ + – ] Rolls-Royce Silver Shadow считался "королевским" автомобилем Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1965 — 1980

Количество проданных авто: 29 030 единиц

42. Maserati – Biturbo

[ + – ] Maserati Biturbo был первым серийным авто с двойным турбонаддувом Фото: Maserati

Годы выпуска: 1981 — 1994

Количество проданных авто: 36 373 единицы

41. Bentley – Continental GT

[ + – ] Bentley Continental GT до сих пор является символом роскоши Фото: Bentley

Годы выпуска: 2003 — наше время

Количество проданных авто: 66 000 единиц

40. Jaguar – XJ

[ + – ] Jaguar XJ пережил множество поколений и под конец производства преобразился в представительский седан Фото: Jaguar

Годы выпуска: 1968 — 2019

Количество проданных авто: 1 млн единиц

39. Alfa Romeo – Alfasud

[ + – ] Alfa Romeo Alfasud был недорогим хэтчбеком Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1972 — 1989

Количество проданных авто: 1,02 млн единиц

38. Porsche – 911

[ + – ] Porsche 911 считается образцовым суперкаром Фото: Porsche

Годы выпуска: 1963 — наше время

Количество проданных авто: 1,1 млн единиц

37. Saab – 900

[ + – ] Saab 900 выпускался в нескольких вариантах кузова Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1978 — 1998

Количество проданных авто: 1,2 млн единиц

36. Tesla — Model 3

[ + – ] Tesla Model 3 мгновенно стал популярным Фото: Tesla

Годы выпуска: 2018 — наше время

Количество проданных авто: 1,4 млн единиц

35. Lancia – Ypsilon

[ + – ] Lancia Ypsilon является единственной современной моделью бренда Фото: Stellantis

Годы выпуска: 1996 — наше время

Количество проданных авто: 1,7 млн единиц

34. Chrysler – Newport

[ + – ] Chrysler Newport привлекал роскошным интерьером и смелым дизайном Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1961 — 1981

Количество проданных авто: 1,9 млн единиц

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33. Smart – Fortwo

[ + – ] Smart Fortwo произвел революцию в конце 90-х Фото: Smart

Годы выпуска: 1998 — наше время

Количество проданных авто: 2 млн единиц

32. Land Rover – Defender

[ + – ] Land Rover Defender считают одним из лучших внедорожников в мире Фото: Land Rover

Годы выпуска: 1948 — 2016

Количество проданных авто: 2,06 млн единиц

31. Lincoln – Town Car

[ + – ] На Lincoln Town Car ездили даже президенты США Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1981 — 2011

Количество проданных авто: 2,45 млн единиц

30. Dodge – Coronet

[ + – ] Dodge Coronet был мощным и дешевым авто Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1949 — 1976

Количество проданных авто: 2,5 млн единиц

29. Volvo – 200

[ + – ] Volvo выпускали множество автомобилей 200-й серии Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1974 — 1993

Количество проданных авто: 2,86 млн единиц

28. Lexus – RX

[ + – ] Lexus RX невероятно популярен в США и Европе Фото: Lexus

Годы выпуска: 1998 — наше время

Количество проданных авто: 2,9 млн единиц

27. Jeep – Wrangler

[ + – ] Jeep Wrangler вдохновлен армейским "джипом" Фото: Stellantis

Годы выпуска: 1987 — наше время

Количество проданных авто: 3,2 млн единиц

26. Citroën – 2CV

[ + – ] Citroen 2CV был народным автомобилем послевоенной Франции Фото: Artcurial

Годы выпуска: 1948 — 1990

Количество проданных авто: 3,9 млн единиц

25. Cadillac – DeVille

[ + – ] Cadillac DeVille предпочитали бизнесмены и другие богатые люди Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1959 — 2005

Количество проданных авто: 3,9 млн единиц

24. Mazda – 3

[ + – ] Mazda 3 ценят за симпатичный дизайн и отличное управление Фото: Mazda

Годы выпуска: 2003 — наше время

Количество проданных авто: 4,2 млн единиц

23. Nissan – Qashqai

[ + – ] Nissan Qashqai имеет невысокий ценник и богатое оснащение Фото: Nissan

Годы выпуска: 2006 — наше время

Количество проданных авто: 4,2 млн единиц

22. Subaru – Legacy

[ + – ] Subaru Legacy понравился автолюбителям за надежность и приятное управление Фото: Subaru

Годы выпуска: 1988 — наше время

Количество проданных авто: 4,8 млн единиц

21. Suzuki – Wagon R

[ + – ] Suzuki Wagon R очень популярен в Индии Фото: Suzuki

Годы выпуска: 1993 — наше время

Количество проданных авто: 5,2 млн единиц

20. Kia – Sportage

[ + – ] Kia Sportage мгновенно стал популярным в США и Европе Фото: Kia

Годы выпуска: 1993 — наше время

Количество проданных авто: 6 млн единиц

19. Buick – Le Sabre

[ + – ] Le Sabre имел самую низкую базовую цену из линейки полноразмерных автомобилей Buick Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1959 — 2005

Количество проданных авто: 6 млн единиц

18. SEAT – Ibiza

[ + – ] Seat Ibiza пользуется популярностью в Испании Фото: SEAT

Годы выпуска: 1984 — наше время

Количество проданных авто: 6 млн единиц

17. Fiat – Uno

[ + – ] Fiat Uno был дешевым и надежным авто Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1983 — 1994

Количество проданных авто: 6,2 млн единиц

16. Skoda – Octavia

[ + – ] Skoda Octavia невероятно популярна у себя на родине в Чехии Фото: Skoda

Годы выпуска: 1998 — наше время

Количество проданных авто: 6,3 млн единиц

15. MINI – Hatch/Cooper

[ + – ] MINI Cooper один из самых узнаваемых хэтчбеков в мире Фото: MINI

Годы выпуска: 1959 — наше время

Количество проданных авто: 6,4 млн единиц

14. Audi – A4

[ + – ] Audi A4 пережил множество поколений Фото: Audi

Годы выпуска: 1998 — наше время

Количество проданных авто: 6,9 млн единиц

13. Mitsubishi – Lancer

[ + – ] Mitsubishi Lancer долгое время конкурировал с Subaru Impreza Фото: Mitsubishi

Годы выпуска: 1973 — наше время

Количество проданных авто: 7,4 млн единиц

12. Peugeot – 206

[ + – ] Peugeot 206 был одним из самых стильных хэтчбеков своего времени Фото: Peugeot

Годы выпуска: 1998 — 2013

Количество проданных авто: 8,4 млн единиц

11. Mercedes-Benz – C-Class

[ + – ] Mercedes-Benz C-Class многим полюбился за надежность и комфорт Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 1994 — наше время

Количество проданных авто: 10,2 млн единиц

10. Chevrolet – Malibu

[ + – ] Седан Chevrolet Malibu популярен в США Фото: General Motors

Годы выпуска: 1964 — наше время

Количество проданных авто: 10,3 млн единиц

9. Hyundai – Elantra

[ + – ] Hyundai Elantra стал знаковой моделью для южнокорейского бренда Фото: Hyundai

Годы выпуска: 1990 — наше время

Количество проданных авто: 13,7 млн единиц

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8. BMW – 3 Series

[ + – ] BMW 3 Series длительное время был одной из самых дешевых моделей бренда Фото: BMW

Годы выпуска: 1975 — наше время

Количество проданных авто: 13,7 млн единиц

7. Renault – Clio

[ + – ] Renault Clio завоевал свою популярность в Европе Фото: Renault

Годы выпуска: 1991 — наше время

Количество проданных авто: 15 млн единиц

6. Lada – Riva/"Жигули"

[ + – ] Lada Riva был самым дешевым новым автомобилем в Европе Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1980 — 2015

Количество проданных авто: 18 млн единиц

5. Opel/Vauxhall – Corsa

[ + – ] Corsa выпускается под двумя брендами — Vauxhall для британского рынка, и Opel — для других европейских стран Фото: Opel

Годы выпуска: 1982 — наше время

Количество проданных авто: 18,6 млн единиц

4. Honda – Civic

[ + – ] Honda Civic стал популярным после мирового топливного кризиса Фото: Honda

Годы выпуска: 1972 — наше время

Количество проданных авто: 20 млн единиц

3. Volkswagen – Golf

[ + – ] Volkswagen Golf стал иконой стиля среди европейских хэтчбеков Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 1974 — наше время

Количество проданных авто: 35,5 млн единиц

2. Ford – F-Series

[ + – ] Пикапы Ford F-Series предпочитают на североамериканском рынке Фото: Ford

Годы выпуска: 1948 — наше время

Количество проданных авто: 43 млн единиц

1. Toyota – Corolla

[ + – ] Toyota Corolla популярен за свою надежность и бюджетный ценник Фото: Toyota

Годы выпуска: 1966 — наше время

Количество проданных авто: 51 млн единиц

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