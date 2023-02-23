Названы самые продаваемые модели автомобилей в истории
Некоторые модели авто продаются тиражом в несколько миллионов единиц. Они становятся узнаваемыми и популярными среди автолюбителей со всего мира.
Многие производители стараются сделать свои авто как можно популярнее, чтобы получить максимальную прибыль. Фокус назвал самые продаваемые модели автомобилей в истории.
Мы собрали данные о самых продаваемых моделях авто от самых крупных брендов. Некоторые из них выпускаются на протяжении нескольких десятков лет. Они стали настолько узнаваемыми, что с каждым новым поколением продажи только увеличиваются.Важно
ТОП-50 самых продаваемых моделей авто в истории от каждого бренда:
50. Bugatti – Type 57
Годы выпуска: 1934 — 1939
Количество проданных авто: 685 единиц
49. TVR – Chimaera
Годы выпуска: 1993 — 2003
Количество проданных авто: 6500 единиц
48. Aston Martin – DB7
Годы выпуска: 1994 — 2004
Количество проданных авто: 6640 единиц
47. Morgan – 4/4
Годы выпуска: 1936 — наше время
Количество проданных авто: 10 500 единиц
46. Ferrari – F430
Годы выпуска: 2004 — 2009
Количество проданных авто: 17 499 единиц
45. Lamborghini – Urus
Годы выпуска: 2018 — наше время
Количество проданных авто: 20 000 единиц
44. Lotus – Elise
Годы выпуска: 1996 — наше время
Количество проданных авто: 20 000 единиц
43. Rolls-Royce – Silver Shadow
Годы выпуска: 1965 — 1980
Количество проданных авто: 29 030 единиц
42. Maserati – Biturbo
Годы выпуска: 1981 — 1994
Количество проданных авто: 36 373 единицы
41. Bentley – Continental GT
Годы выпуска: 2003 — наше время
Количество проданных авто: 66 000 единиц
40. Jaguar – XJ
Годы выпуска: 1968 — 2019
Количество проданных авто: 1 млн единиц
39. Alfa Romeo – Alfasud
Годы выпуска: 1972 — 1989
Количество проданных авто: 1,02 млн единиц
38. Porsche – 911
Годы выпуска: 1963 — наше время
Количество проданных авто: 1,1 млн единиц
37. Saab – 900
Годы выпуска: 1978 — 1998
Количество проданных авто: 1,2 млн единиц
36. Tesla — Model 3
Годы выпуска: 2018 — наше время
Количество проданных авто: 1,4 млн единиц
35. Lancia – Ypsilon
Годы выпуска: 1996 — наше время
Количество проданных авто: 1,7 млн единиц
34. Chrysler – Newport
Годы выпуска: 1961 — 1981
Количество проданных авто: 1,9 млн единицВажно
33. Smart – Fortwo
Годы выпуска: 1998 — наше время
Количество проданных авто: 2 млн единиц
32. Land Rover – Defender
Годы выпуска: 1948 — 2016
Количество проданных авто: 2,06 млн единиц
31. Lincoln – Town Car
Годы выпуска: 1981 — 2011
Количество проданных авто: 2,45 млн единиц
30. Dodge – Coronet
Годы выпуска: 1949 — 1976
Количество проданных авто: 2,5 млн единиц
29. Volvo – 200
Годы выпуска: 1974 — 1993
Количество проданных авто: 2,86 млн единиц
28. Lexus – RX
Годы выпуска: 1998 — наше время
Количество проданных авто: 2,9 млн единиц
27. Jeep – Wrangler
Годы выпуска: 1987 — наше время
Количество проданных авто: 3,2 млн единиц
26. Citroën – 2CV
Годы выпуска: 1948 — 1990
Количество проданных авто: 3,9 млн единиц
25. Cadillac – DeVille
Годы выпуска: 1959 — 2005
Количество проданных авто: 3,9 млн единиц
24. Mazda – 3
Годы выпуска: 2003 — наше время
Количество проданных авто: 4,2 млн единиц
23. Nissan – Qashqai
Годы выпуска: 2006 — наше время
Количество проданных авто: 4,2 млн единиц
22. Subaru – Legacy
Годы выпуска: 1988 — наше время
Количество проданных авто: 4,8 млн единиц
21. Suzuki – Wagon R
Годы выпуска: 1993 — наше время
Количество проданных авто: 5,2 млн единиц
20. Kia – Sportage
Годы выпуска: 1993 — наше время
Количество проданных авто: 6 млн единиц
19. Buick – Le Sabre
Годы выпуска: 1959 — 2005
Количество проданных авто: 6 млн единиц
18. SEAT – Ibiza
Годы выпуска: 1984 — наше время
Количество проданных авто: 6 млн единиц
17. Fiat – Uno
Годы выпуска: 1983 — 1994
Количество проданных авто: 6,2 млн единиц
16. Skoda – Octavia
Годы выпуска: 1998 — наше время
Количество проданных авто: 6,3 млн единиц
15. MINI – Hatch/Cooper
Годы выпуска: 1959 — наше время
Количество проданных авто: 6,4 млн единиц
14. Audi – A4
Годы выпуска: 1998 — наше время
Количество проданных авто: 6,9 млн единиц
13. Mitsubishi – Lancer
Годы выпуска: 1973 — наше время
Количество проданных авто: 7,4 млн единиц
12. Peugeot – 206
Годы выпуска: 1998 — 2013
Количество проданных авто: 8,4 млн единиц
11. Mercedes-Benz – C-Class
Годы выпуска: 1994 — наше время
Количество проданных авто: 10,2 млн единиц
10. Chevrolet – Malibu
Годы выпуска: 1964 — наше время
Количество проданных авто: 10,3 млн единиц
9. Hyundai – Elantra
Годы выпуска: 1990 — наше время
Количество проданных авто: 13,7 млн единицВажно
8. BMW – 3 Series
Годы выпуска: 1975 — наше время
Количество проданных авто: 13,7 млн единиц
7. Renault – Clio
Годы выпуска: 1991 — наше время
Количество проданных авто: 15 млн единиц
6. Lada – Riva/"Жигули"
Годы выпуска: 1980 — 2015
Количество проданных авто: 18 млн единиц
5. Opel/Vauxhall – Corsa
Годы выпуска: 1982 — наше время
Количество проданных авто: 18,6 млн единиц
4. Honda – Civic
Годы выпуска: 1972 — наше время
Количество проданных авто: 20 млн единиц
3. Volkswagen – Golf
Годы выпуска: 1974 — наше время
Количество проданных авто: 35,5 млн единиц
2. Ford – F-Series
Годы выпуска: 1948 — наше время
Количество проданных авто: 43 млн единиц
1. Toyota – Corolla
Годы выпуска: 1966 — наше время
Количество проданных авто: 51 млн единиц
Ранее Фокус писал, что в США опубликован традиционный ежегодный рейтинг лучших автомобилей года.