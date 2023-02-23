ТОП-5 самых странных и нелепых названий авто всех времен (фото)

Далеко не всегда моделям авто подбирают удачные имена — порой названия могут быть двузначными. Это вполне может стать причиной провала машины на рынке.

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Удачное название автомобиля – один из залогов его успеха. Модели с громкими именами вроде Ford Mustang Chevrolet Corvette или DeTomaso Pantera стали успешными и культовыми. В то же время неудачно подобранное название нередко становилось причиной насмешек над авто и, как следствие, провала модели.

Чаще всего такое случалось с импортируемыми моделями — маркетологи автопроизводителя попросту не знали тонкостей языка или жаргона. На сайте Самые неудачные названия авто выбрали на сайте Autoevolution.

Mazda Laputa

[ + – ] Mazda Laputa Фото: Mazda

Миниатюрный хэтчбек Mazda Laputa 1999 года создали на базе популярного Suzuki Kei. Авто назвали в честь вымышленной страны из культового аниме Хаяо Миядзаки, однако с испанского la puta переводится, как "проститутка". Впрочем, в испаноязычных странах эту Mazda никогда не продавали, а вот Японии компактный и экономичный автомобиль пользовался определенным спросом — модель продавали на протяжении семи лет.

Studebaker Dictator

[ + – ] Studebaker Dictator

В демократических США такое "тоталитарное" название вряд ли могло бы стать успешным. Тем более, модель выпускалась в 1927-1938 годах – в то время, как за океаном при власти находились Гитлер, Сталин и Муссолини. В итоге, от Studebaker Dictator пришлось отказаться. Автор такого провокативного названия неизвестен, но в линейке Studebaker в те годы также были модели Commander и President.

AMC Gremlin

[ + – ] AMC Gremlin

Американский AMC Gremlin 1970 года создали для конкуренции с японскими и европейскими малолитражками, но успешным он не стал, а его название явно оказалось неподходящим. Во-первых, фантастические гремлины известны тем, что выводят из строя различные приборы, а AMC Gremlin действительно имел проблемы с надежностью. Во-вторых, эти существа страшные с виду, что породило шутки о странном и неудачном дизайне AMC.

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Renault Le Car

[ + – ] Renault Le Car Фото: Renault

Компактный Renault 5 решили вывести на американский рынок под названием Le Car. В Европе хэтчбек стал культовым и разошелся тиражом свыше 5 миллионов экземпляров — сейчас даже готовятся возродить его. А вот в США и Канаде модель провалилась — ежегодно продавали от 7 до 30 тыс. машин.

Американцам не понравился маленький и маломощный автомобиль с моторами на 50-60 л. с. Его название также сыграло свою роль. Оно оказалось странным и непонятным большинству покупателей, ведь сочетало французский артикль Le с английским словом Car ("автомобиль"), хотя машина по-французски – la voiture.

Subaru BRAT

[ + – ] Subaru BRAT Фото: Subaru

Пикап Subaru довольно неплохо продавался, ведь сочетал компактные размеры и экономичный мотор с полным приводом и хорошей проходимостью. Однако его название BRAT оказалось неподходящим для англоязычных стран, ведь этим словом называют непослушного ребенка.

Следует отметить, что у Subaru BRAT это аббревиатура – Bi-drive Recreational All-terrain Transporter ("полноприводной внедорожный транспорт для отдыха"). Примечательно, что в отдельных странах модель продавали под названиями Brumby, Shifter, MV или просто Pickup, но отказаться от BRAT почему-то не решились.

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