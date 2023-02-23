ТОП-5 самых странных и нелепых названий авто всех времен (фото)
Далеко не всегда моделям авто подбирают удачные имена — порой названия могут быть двузначными. Это вполне может стать причиной провала машины на рынке.
Удачное название автомобиля – один из залогов его успеха. Модели с громкими именами вроде Ford Mustang Chevrolet Corvette или DeTomaso Pantera стали успешными и культовыми. В то же время неудачно подобранное название нередко становилось причиной насмешек над авто и, как следствие, провала модели.
Чаще всего такое случалось с импортируемыми моделями — маркетологи автопроизводителя попросту не знали тонкостей языка или жаргона. На сайте Самые неудачные названия авто выбрали на сайте Autoevolution.
Mazda Laputa
Миниатюрный хэтчбек Mazda Laputa 1999 года создали на базе популярного Suzuki Kei. Авто назвали в честь вымышленной страны из культового аниме Хаяо Миядзаки, однако с испанского la puta переводится, как "проститутка". Впрочем, в испаноязычных странах эту Mazda никогда не продавали, а вот Японии компактный и экономичный автомобиль пользовался определенным спросом — модель продавали на протяжении семи лет.
Studebaker Dictator
В демократических США такое "тоталитарное" название вряд ли могло бы стать успешным. Тем более, модель выпускалась в 1927-1938 годах – в то время, как за океаном при власти находились Гитлер, Сталин и Муссолини. В итоге, от Studebaker Dictator пришлось отказаться. Автор такого провокативного названия неизвестен, но в линейке Studebaker в те годы также были модели Commander и President.
AMC Gremlin
Американский AMC Gremlin 1970 года создали для конкуренции с японскими и европейскими малолитражками, но успешным он не стал, а его название явно оказалось неподходящим. Во-первых, фантастические гремлины известны тем, что выводят из строя различные приборы, а AMC Gremlin действительно имел проблемы с надежностью. Во-вторых, эти существа страшные с виду, что породило шутки о странном и неудачном дизайне AMC.Важно
Renault Le Car
Компактный Renault 5 решили вывести на американский рынок под названием Le Car. В Европе хэтчбек стал культовым и разошелся тиражом свыше 5 миллионов экземпляров — сейчас даже готовятся возродить его. А вот в США и Канаде модель провалилась — ежегодно продавали от 7 до 30 тыс. машин.
Американцам не понравился маленький и маломощный автомобиль с моторами на 50-60 л. с. Его название также сыграло свою роль. Оно оказалось странным и непонятным большинству покупателей, ведь сочетало французский артикль Le с английским словом Car ("автомобиль"), хотя машина по-французски – la voiture.
Subaru BRAT
Пикап Subaru довольно неплохо продавался, ведь сочетал компактные размеры и экономичный мотор с полным приводом и хорошей проходимостью. Однако его название BRAT оказалось неподходящим для англоязычных стран, ведь этим словом называют непослушного ребенка.
Следует отметить, что у Subaru BRAT это аббревиатура – Bi-drive Recreational All-terrain Transporter ("полноприводной внедорожный транспорт для отдыха"). Примечательно, что в отдельных странах модель продавали под названиями Brumby, Shifter, MV или просто Pickup, но отказаться от BRAT почему-то не решились.
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