Топ 5 найдивніших і найбезглуздіших назв авто всіх часів (фото)

Не завжди моделям авто підбирають вдалі імена — часом назви можуть бути двозначними. Це цілком може спричинити провал машини на ринку.

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Вдала назва автомобіля — одна із запорук його успіху. Моделі з гучними іменами на зразок Ford Mustang Chevrolet Corvette або DeTomaso Pantera стали успішними та культовими. Водночас невдало підібрана назва нерідко спричиняла глузування з авто і, як наслідок, провал моделі.

Найчастіше таке траплялося з імпортними моделями — маркетологи автовиробника просто не знали тонкощів мови або жаргону. Найневдаліші назви авто вибрали на сайті Autoevolution.

Mazda Laputa

[ + – ] Mazda Laputa Фото: Mazda

Мініатюрний хетчбек Mazda Laputa 1999 створили на базі популярного Suzuki Kei. Авто назвали на честь вигаданої країни з культового аніме Хаяо Міядзакі, проте з іспанського la puta перекладається як "повія". Втім, в іспаномовних країнах цю Mazda ніколи не продавали, а ось у Японії компактний і економний автомобіль мав певний попит — модель продавали протягом семи років.

Studebaker Dictator

[ + – ] Studebaker Dictator

У демократичних США така "тоталітарна" назва навряд чи могла б стати успішною. Ба більше, модель випускалася в 1927-1938 роках — тоді, коли за океаном при владі були Гітлер, Сталін і Муссоліні. У результаті від Studebaker Dictator довелося відмовитися. Автор такої провокативної назви невідомий, але в лінійці Studebaker у ті роки також були моделі Commander і President.

AMC Gremlin

[ + – ] AMC Gremlin

Американський AMC Gremlin 1970 року створили для конкуренції з японськими та європейськими малолітражками, але успішним він не став, а його назва явно виявилася невідповідною. По-перше, фантастичні гремліни відомі тим, що виводять із ладу різні прилади, а AMC Gremlin справді мав проблеми з надійністю. По-друге, ці істоти страшні на вигляд, що породило жарти про дивний і невдалий дизайн AMC.

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Renault Le Car

[ + – ] Renault Le Car Фото: Renault

Компактний Renault 5 вирішили вивести на американський ринок за назвою Le Car. У Європі хетчбек став культовим і розійшовся тиражем понад 5 мільйонів екземплярів — зараз навіть готуються відродити його. А ось у США та Канаді модель провалилася — щорічно продавали від 7 до 30 тис. машин.

Американцям не сподобався маленький і малопотужний автомобіль із моторами на 50-60 к. с. Його назва також зіграла свою роль. Вона виявилася дивною та незрозумілою більшості покупців, адже поєднувала французький артикль Le з англійським словом Car ("автомобіль"), хоча машина французькою — la voiture.

Subaru BRAT

[ + – ] Subaru BRAT Фото: Subaru

Пікап Subaru досить непогано продавався, адже поєднував компактні розміри й економний мотор із повним приводом і гарною прохідністю. Однак його назва BRAT виявилася невідповідною для англомовних країн, адже цим словом називають неслухняну дитину.

Слід зазначити, що в Subaru BRAT — це абревіатура: Bi-drive Recreational All-terrain Transporter (повнопривідний позашляховий транспорт для відпочинку). Примітно, що в окремих країнах модель продавали під назвами Brumby, Shifter, MV або просто Pickup, але відмовитися від BRAT чомусь не наважилися.

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