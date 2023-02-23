Топ 5 найдивніших і найбезглуздіших назв авто всіх часів (фото)
Не завжди моделям авто підбирають вдалі імена — часом назви можуть бути двозначними. Це цілком може спричинити провал машини на ринку.
Вдала назва автомобіля — одна із запорук його успіху. Моделі з гучними іменами на зразок Ford Mustang Chevrolet Corvette або DeTomaso Pantera стали успішними та культовими. Водночас невдало підібрана назва нерідко спричиняла глузування з авто і, як наслідок, провал моделі.
Найчастіше таке траплялося з імпортними моделями — маркетологи автовиробника просто не знали тонкощів мови або жаргону. Найневдаліші назви авто вибрали на сайті Autoevolution.
Mazda Laputa
Мініатюрний хетчбек Mazda Laputa 1999 створили на базі популярного Suzuki Kei. Авто назвали на честь вигаданої країни з культового аніме Хаяо Міядзакі, проте з іспанського la puta перекладається як "повія". Втім, в іспаномовних країнах цю Mazda ніколи не продавали, а ось у Японії компактний і економний автомобіль мав певний попит — модель продавали протягом семи років.
Studebaker Dictator
У демократичних США така "тоталітарна" назва навряд чи могла б стати успішною. Ба більше, модель випускалася в 1927-1938 роках — тоді, коли за океаном при владі були Гітлер, Сталін і Муссоліні. У результаті від Studebaker Dictator довелося відмовитися. Автор такої провокативної назви невідомий, але в лінійці Studebaker у ті роки також були моделі Commander і President.
AMC Gremlin
Американський AMC Gremlin 1970 року створили для конкуренції з японськими та європейськими малолітражками, але успішним він не став, а його назва явно виявилася невідповідною. По-перше, фантастичні гремліни відомі тим, що виводять із ладу різні прилади, а AMC Gremlin справді мав проблеми з надійністю. По-друге, ці істоти страшні на вигляд, що породило жарти про дивний і невдалий дизайн AMC.Важливо
Renault Le Car
Компактний Renault 5 вирішили вивести на американський ринок за назвою Le Car. У Європі хетчбек став культовим і розійшовся тиражем понад 5 мільйонів екземплярів — зараз навіть готуються відродити його. А ось у США та Канаді модель провалилася — щорічно продавали від 7 до 30 тис. машин.
Американцям не сподобався маленький і малопотужний автомобіль із моторами на 50-60 к. с. Його назва також зіграла свою роль. Вона виявилася дивною та незрозумілою більшості покупців, адже поєднувала французький артикль Le з англійським словом Car ("автомобіль"), хоча машина французькою — la voiture.
Subaru BRAT
Пікап Subaru досить непогано продавався, адже поєднував компактні розміри й економний мотор із повним приводом і гарною прохідністю. Однак його назва BRAT виявилася невідповідною для англомовних країн, адже цим словом називають неслухняну дитину.
Слід зазначити, що в Subaru BRAT — це абревіатура: Bi-drive Recreational All-terrain Transporter (повнопривідний позашляховий транспорт для відпочинку). Примітно, що в окремих країнах модель продавали під назвами Brumby, Shifter, MV або просто Pickup, але відмовитися від BRAT чомусь не наважилися.
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