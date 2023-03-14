Звезды соцсетей: самые популярные автомобильные бренды в Instagram

Автопроизводители тратят немыслимые суммы на продвижение своего бренда в соцсетях. Некоторые из них особо преуспели в этом, заработав огромное количество подписчиков.

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Автомобильные бренды часто занимаются продвижением своей продукции в соцсетях. В этот раз речь пойдет о самых популярных компаниях в Instagram. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Социальные сети помогают продвигать бренды, а также отслеживать реакцию пользователей на действия компании. Некоторые автопроизводители смогли собрать многомиллионную армию поклонников, которые активно следят за их деятельностью.

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ТОП-20 самых популярных автомобильных брендов в Instagram:

20. Ford — 5,8 млн подписчиков

Ford выкладывает в свои соцсети различные посты о легковых автомобилях, пикапах и электромобилях. Самой популярной стала публикация о гоночном Ford GT MkIV. Всего за неделю запись собрала почти 239 тысяч лайков.

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19. Dodge — 6,7 млн подписчиков

Dodge часто прислушивается к своей аудитории, особенно в соцсетях. Новые публикации в основном посвящены новому кроссоверу Hornet, который вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей из-за своей схожести на Alfa Romeo Tonale.

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18. Nissan — 6,8 млн подписчиков

Nissan часто публикуют в Instagram посты не только о своих новых автомобилях, но и о культовых моделях прошлого. Компания чтит свои традиции, за что и получила признание публики в соцсетях.

17. Jeep — 7,6 млн подписчиков

В соцсетях Jeep занимаются продвижением своих моделей, как лучших внедорожников для путешествий. Их автомобили зачастую фотографируют в экзотических локациях.

16. Land Rover — 8,7 млн подписчиков

Автомобили Land Rover предлагают отличные возможности на бездорожье, но с большим комфортом, чем Jeep. Для Instagram бренд выбирает фото, на которых модели изображены в мельчайших деталях.

15. Rolls-Royce — 9,5 млн подписчиков

Британский бренд позиционирует свои автомобили, как самые роскошные в мире. Именно поэтому для своих постов в Instagram Roll-Royce часто обращается за помощью к именитым фотографам и дизайнерам.

14. Tesla — 9,5 млн подписчиков

Один из самых популярных производителей электромобилей в мире часто заигрывает со своей аудиторией в Instagram. Самой популярной является публикация, в которой демонстрируется технология фильтрации воздуха Tesla HEPA. Видео с ней собрало более 3,4 млн просмотров.

13. McLaren — 9,7 млн подписчиков

Британский производитель суперкаров привлекает внимание стильным дизайном своих моделей. Помимо этого бренд время от времени публикует снимки новейших концептов, которые собирают огромное количество лайков.

12. Volkswagen — 9,8 млн подписчиков

Volkswagen также вошел в двадцатку лучших автомобильных брендов в Instagram. Любопытно то, что официальная страница компании не подписана ни на один другой аккаунт в соцсети.

11. Bentley — 10,7 млн подписчиков

Bentley публикует только самые изящные фотографии своих автомобилей. Чаще всего их фотографируют в экзотических местах и с необычных ракурсов.

10. Aston Martin — 10,8 млн подписчиков

Aston Martin придерживаются строгих правил в своих публикациях в Instagram. Во всех постах изображен либо зеленый спорткар, либо используется зеленый цветовой фильтр.

9. Jaguar — 12,5 млн подписчиков

Jaguar заявляют о том, что они предлагают не автомобили, а образ жизни. Тем не менее их посты в Instagram часто поддаются критике из-за странного посыла, который ясен далеко не всем подписчикам.

8. Maserati — 13,2 млн подписчиков

Знаменитости, красивые локации Италии и чуство роскоши — главные критерии к публикациям Maserati в Instagram. Недавний пост бренда с Дэвидом Бекхэмом за короткий промежуток собрал более 115 тысячи лайков.

7. Audi USA — 16,4 млн подписчиков

Американское подразделение Audi смогло обойти глобальный аккаунт бренда в Instagram. В этом заслуга отличных рекламных компаний, на которые затрачивается огромное количество денег.

6. Bugatti — 18,9 млн подписчиков

Один из самых роскошных автомобильных брендов в мире не мог остаться незамеченым в Instagram. Единственный в своем роде Bugatti Chiron Profilée смог собрать более 321 тысячи лайков за короткий промежуток времени.

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5. Ferrari — 25,2 млн подписчиков

Ferrari продвигают в соцсетях свои новые автомобили. В постах часто содержаться их краткие характеристики и ключевые особенности.

4. Porsche — 27,3 млн подписчиков

В Porsche особенно ценят свою аудиторию. При помощи хэштега #porschemoment они выбирают лучшие снимки со своими автомобилями.

3. Lamborghini — 33,6 млн подписчиков

Lamborghini не боятся экспериментов. Именно поэтому их аккаунт в Instagram публикует довольно разнообразные посты, которые посвящены как старым, так и новым моделям.

2. BMW — 34,4 млн подписчиков

Аккаунт BMW в Instagram ориентирован на молодую аудиторию. Именно этот фактор и стал ключевым в популярности бренда в соцсетях.

1. Mercedes-Benz — 36,8 млн подписчиков

Mercedes-Benz уверенно обошел конкурентов по количеству подписчиков в Instagram. В этом помогает отличная рекламная компания бренда и их соперничество с BMW, которое часто приводит к различным шуткам.

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