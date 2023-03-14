Зірки соцмереж: найпопулярніші автомобільні бренди в Instagram
Автовиробники витрачають неймовірні суми на просування свого бренду у соцмережах. Деякі з них особливо досягли успіху в цьому, отримавши величезну кількість підписників.
Автомобільні бренди часто займаються просуванням своєї продукції у соцмережах. Цього разу йтиметься про найпопулярніші компанії в Instagram. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Соціальні мережі допомагають просувати бренди, а також відстежувати реакцію користувачів на дії компанії. Деякі автовиробники змогли зібрати багатомільйонну армію шанувальників, які активно стежать за їхньою діяльністю.Важливо
Топ 20 найпопулярніших автомобільних брендів у Instagram:
20. Ford — 5,8 млн підписників
Ford викладає у свої соцмережі різні пости про легкові автомобілі, пікапи та електромобілі. Найпопулярнішою стала публікація про гоночний Ford GT MkIV. Усього за тиждень запис зібрав майже 239 тисяч лайків.
19. Dodge — 6,7 млн підписників
Dodge часто прислухається до своєї аудиторії, особливо у соцмережах. Нові публікації переважно присвячені новому кросоверу Hornet, який викликав неоднозначну реакцію серед користувачів через свою схожість на Alfa Romeo Tonale.Важливо
18. Nissan — 6,8 млн підписників
Nissan часто публікують у Instagram пости не тільки про свої нові автомобілі, а й про культові моделі минулого. Компанія вшановує свої традиції, за що і отримала визнання публіки в соцмережах.
17. Jeep — 7,6 млн підписників
У соцмережах Jeep займаються просуванням своїх моделей, як найкращих позашляховиків для подорожей. Їхні автомобілі найчастіше фотографують в екзотичних локаціях.
16. Land Rover — 8,7 млн підписників
Автомобілі Land Rover пропонують чудові можливості на бездоріжжі, але з більшим комфортом, ніж Jeep. Для Instagram бренд вибирає фото, на яких моделі зображені у найдрібніших деталях.
15. Rolls-Royce — 9,5 млн підписників
Британський бренд позиціонує свої автомобілі, як найрозкішніші у світі. Саме тому для своїх постів у Instagram Roll-Royce часто звертається за допомогою до іменитих фотографів та дизайнерів.
14. Tesla — 9,5 млн підписників
Один із найпопулярніших виробників електромобілів у світі часто заграє зі своєю аудиторією у Instagram. Найпопулярнішою є публікація, де демонструється технологія фільтрації повітря Tesla HEPA. Відео з нею зібрало понад 3,4 млн. переглядів.
13. McLaren — 9,7 млн підписників
Британський виробник суперкарів привертає увагу стильним дизайном своїх моделей. Крім цього бренд іноді публікує знімки нових концептів, які збирають безліч лайків.
12. Volkswagen — 9,8 млн підписників
Volkswagen також увійшов до двадцятки найкращих автомобільних брендів у Instagram. Цікаво те, що офіційна сторінка компанії не підписана на жодний інший аккаунт у соцмережі.
11. Bentley — 10,7 млн підписників
Bentley публікує лише найвитонченіші фотографії своїх автомобілів. Найчастіше їх фотографують в екзотичних місцях та з незвичайних ракурсів.
10. Aston Martin — 10,8 млн підписників
Aston Martin дотримуються суворих правил у своїх публікаціях у Instagram. У всіх постах зображений або зелений спортивний автомобіль, або використовується зелений колірний фільтр.
9. Jaguar — 12,5 млн підписників
Jaguar заявляють, що вони пропонують не автомобілі, а спосіб життя. Проте їхні пости в Instagram часто піддаються критиці через дивний посил, який зрозумілий далеко не всім підписникам.
8. Maserati — 13,2 млн підписників
Знаменитості, гарні локації Італії та відчуття розкоші — головні критерії до публікацій Maserati у Instagram. Нещодавній пост бренду з Девідом Бекхемом за короткий проміжок зібрав понад 115 тисяч лайків.
7. Audi USA — 16,4 млн підписників
Американський підрозділ Audi зміг обійти глобальний обліковий запис бренду в Instagram. У цьому нагорода хороших рекламних кампаній, куди витрачається дуже багато грошей.
6. Bugatti — 18,9 млн підписників
Один із найрозкішніших автомобільних брендів у світі не міг залишитися непоміченим у Instagram. Єдиний у своєму роді Bugatti Chiron Profilée зміг зібрати понад 321 тисячу лайків за короткий проміжок часу.Важливо
5. Ferrari — 25,2 млн підписників
Ferrari просувають у соцмережах свої нові автомобілі. У постах часто містяться їхні короткі характеристики та ключові особливості.
4. Porsche — 27,3 млн підписників
У Porsche особливо цінують свою аудиторію. За допомогою хештегу #porschemoment вони вибирають найкращі знімки зі своїми автомобілями.
3. Lamborghini — 33,6 млн підписників
Lamborghini не бояться експериментів. Саме тому їх обліковий запис у Instagram публікує досить різноманітні пости, які присвячені як старим, так і новим моделям.
2. BMW — 34,4 млн підписників
Акаунт BMW у Instagram орієнтований на молоду аудиторію. Саме цей фактор і став ключовим у популярності бренду у соцмережах.
1. Mercedes-Benz — 36,8 млн підписників
Mercedes-Benz упевнено обійшов конкурентів за кількістю підписників у Instagram. У цьому допомагає відмінна рекламна кампанія бренду та їхнє суперництво з BMW, яке часто призводить до різних жартів.
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