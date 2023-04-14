Названы электромобили с запасом хода более 480 км на одном заряде (фото)
Некоторые электромобили способны проехать более 600 км на одном заряде. Эксперты выделили 33 модели с самым большим запасом хода.
Эксперты назвали современные электромобили, которые могут проехать более 480 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте What Car?
Электромобили постепенно вытесняют с рынка традиционные автомобили с ДВС. Тем не менее многие водители не готовы перейти на этот тип авто из-за проблем с запасом хода.
В тестах WLTP были определены 33 модели серийных электрокаров, которые могут проехать на одном заряде более 480 км. Некоторые из них и вовсе могут проехать расстояние более 600 км между зарядками. Среди них электрокроссоверы и даже компактные электромобили.
Также эксперты выделили основные плюсы и минусы представленных электрокаров. Они отсортированы по порядку от меньшего до самого большого запаса хода на одном заряде.Важно
ТОП-33 электромобиля с самым большим запасом хода на одном заряде:
33. Hyundai Kona Electric
Запас хода: 483 км
Бюджетный электромобиль Hyundai Kona Electric обладает отличным запасом хода. Также привлекает просторный интерьер модели.
32. Porsche Taycan Cross Turismo
Запас хода: 489 км
Самый нестандартный электромобиль на рынке может проехать почти 490 км на одном заряде. Помимо этого на автомобиле можно ездить по бездорожью.
31. Audi e-tron GT
Запас хода: 490 км
Audi e-tron GT основан на Porsche Taycan, но обладает более демократичным ценником. Также модель отличается богатым оснащением и большим запасом хода.
30. Porsche Taycan Sport Turismo
Запас хода: 497 км
Спортивный электрический универсал Porsche Taycan Sport Turismo обладает не только большим багажником, но и впечатляющим запасом хода. Еще одним преимуществом модели является богатое оснащение.
29. Hyundai Ioniq 5
Запас хода: 507 км
Стильный электромобиль Hyundai Ioniq 5 в 2022 году получил версию с батареей увеличенной емкости. Благодаря этому запас хода стал еще больше.Важно
28. Porsche Taycan
Запас хода: 482 км
Один из самых спортивных электромобилей на рынке также привлекает и большим запасом хода. Версии с батареей увеличенной емкости предлагают запас хода почти 500 км на одном заряде.
28. Toyota bZ4X
Запас хода: 512 км
Несмотря на провальный старт производства Toyota bZ4X все же смог завоевать покупателей. В этом заслуга бюджетного ценника на модель и приятное управление.
25. Audi Q4 e-tron
Запас хода: 517 км
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron лишь незначительно уступает в запасе хода своей купеобразной версии. Модель предлагает высокий уровень комфорта и богатое оснащение.
25. Genesis GV60
Запас хода: 517 км
Первый электрокроссовер Genesis оказался крайне удачным. Он оснащен передовыми технологиями и имеет приятное управление.
24. Mercedes-Benz EQA
Запас хода: 521 км
Самый компактный электрокроссовер Mercedes-Benz несмотря на свои габариты имеет просторный салон. Также радует высокий уровень сборки.
23. Volkswagen ID.5
Запас хода: 526 км
Электрокроссовер Volkswagen ID.5 предлагает самое приятное управление среди всей линейки бренда. Это более стильная версия модели ID.4.
22. Audi Q4 Sportback e-tron
Запас хода: 528 км
Купеобразный кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron имеет большой запас хода и передовые технологии. Еще одним преимуществом модели является высокий уровень комфорта.
22. Kia EV6
Запас хода: 528 км
Kia EV6 радует приятным управлением и удобным интерьером. Также эксперты отметили высокий уровень комфорта для модели своего ценового сегмента.
22. Volkswagen ID.4
Запас хода: 528 км
Volkswagen ID.4 очень практичный электрокроссовер. Он привлекает большим запасом хода и бюджетным ценником.
19. Nissan Ariya
Запас хода: 529 км
Новейший электрокроссовер Nissan Ariya является воплощением будущего японского бренда. В отличие от хэтчбека Leaf кроссовер обладает гораздо большим запасом хода.Важно
18. Audi Q8 e-tron
Запас хода: 531 км
Большая батарея обеспечивает большому электрокроссоверу Audi Q8 e-tron огромный запас хода. Помимо этого привлекает богатое оснащение и просторный салон.
17. Tesla Model Y
Запас хода: 533 км
Популярный электрокроссовер завоевал отличную репутацию за свои впечатляющие характеристики. Модель имеет одни из лучших характеристик среди конкурентов в своем ценовом диапазоне.
16. Volvo XC40 Recharge
Запас хода: 538 км
Компактный электрокроссовер Volvo XC40 Recharge обладает отличной надежностью и просторным салоном. Также эксперты отмечают безопасность модели.
15. Hyundai Ioniq 6
Запас хода: 544 км
Авангардный электромобиль Hyundai Ioniq 6 привлекает внимание своим необычным дизайном. Также радует большой запас хода на одном заряде.
14. Skoda Enyaq iV
Запас хода: 546 км
Компактный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Модель доступна в множестве версий, но самый большой запас хода доступен с модификацией 80 Loft.
14. Volkswagen ID.3
Запас хода: 546 км
Один из самых дешевых электромобилей Volkswagen имеет запас хода более 500 км на одном заряде. Несмотря на компактные габариты электрокар предлагает просторный интерьер.
12. Cupra Born
Запас хода: 549 км
Стильный электрический хэтчбек Cupra Born построен на базе Volkswagen ID.3, но предлагает еще больший запас хода. Также у модели более жесткая подвеска, которое обеспечивает приятное управление.
11. Volvo C40
Запас хода: 550 км
Топовая версия Volvo C40 Twin Plus предлагает не только большой запас хода, но и впечатляющую динамику. Электрокроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.
10. Audi Q8 Sportback e-tron
Запас хода: 552 км
Купеобразный электрокроссовер Q8 Sportback e-tron доступен только в версиях с полным приводом. Самый большой запас хода предлагает модификация 55 quattro Sport.
9. Skoda Enyaq Coupé iV
Запас хода: 555 км
Купеобразная версия кроссовера Enyaq предлагает не только более эффектный внешний вид, но и увеличенный запас хода. В этом заслуга более обтекаемого кузова.
8. BMW i4
Запас хода: 587 км
BMW i4 обладает отличной управляемостью и неплохим оснащением. Спортивные версии также обладают неплохой динамикой разгона.
7. Ford Mustang Mach-E
Запас хода: 599 км
Несмотря на то, что многие автолюбители возмущены тем, что имя Mustang получил электрический кроссовер, модель все же имеет множество преимуществ. У электромобиля неплохое оснащение, а также приемлемый ценник.
6. Tesla Model 3
Запас хода: 602 км
Самый популярный в мире электромобиль вошел в десятку лидеров по запасу хода на одном заряде. В этом заслуга продуманной конструкции и обтекаемого кузова.Важно
5. BMW iX
Запас хода: 615 км
Премиальный электрокроссовер обладает большим запасом хода и отличной плавностью хода. Радует и просторный интерьер, в котором много свободного пространства.
4. BMW i7
Запас хода: 623 км
Несмотря на спорный дизайн BMW i7 является настоящим технологичным прорывом. Информационно-развлекательная система работает быстро, а сзади большое количество места для пассажиров.
3. Mercedes-Benz EQE
Запас хода: 624 км
Средний в линейке электромобилей Mercedes-Benz EQE удивляет своим запасом хода. Главным недостатком модели является ее высокая цена в сравнении с аналогичным автомобилем с ДВС.
2. Polestar 2
Запас хода: 634 км
Первый электромобиль от суббренда Polestar предлагает огромный запас хода. Также радует отличное качество сборки и просторный салон.
1. Mercedes-Benz EQS
Запас хода: 747 км
Роскошный электромобиль Mercedes-Benz EQS обладает рекордным запасом хода на одном заряде. Также эксперты отметили удобный интерьер и плавность хода модели.
Ранее Фокус писал, что в интернет попали фото электромобиля Volkswagen ID.7.