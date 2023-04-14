Названы электромобили с запасом хода более 480 км на одном заряде (фото)

Некоторые электромобили способны проехать более 600 км на одном заряде. Эксперты выделили 33 модели с самым большим запасом хода.

Related video

Эксперты назвали современные электромобили, которые могут проехать более 480 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте What Car?

Электромобили постепенно вытесняют с рынка традиционные автомобили с ДВС. Тем не менее многие водители не готовы перейти на этот тип авто из-за проблем с запасом хода.

В тестах WLTP были определены 33 модели серийных электрокаров, которые могут проехать на одном заряде более 480 км. Некоторые из них и вовсе могут проехать расстояние более 600 км между зарядками. Среди них электрокроссоверы и даже компактные электромобили.

Также эксперты выделили основные плюсы и минусы представленных электрокаров. Они отсортированы по порядку от меньшего до самого большого запаса хода на одном заряде.

Важно

Цена $27 500 и 3,7 с до сотни: Geely и Volvo создали спортивный электрокроссовер (фото)

ТОП-33 электромобиля с самым большим запасом хода на одном заряде:

33. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric обладает доступной ценой и большим запасом хода Фото: Hyundai

Запас хода: 483 км

Бюджетный электромобиль Hyundai Kona Electric обладает отличным запасом хода. Также привлекает просторный интерьер модели.

32. Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo отлично чувствует себя на бездорожье Фото: Porsche

Запас хода: 489 км

Самый нестандартный электромобиль на рынке может проехать почти 490 км на одном заряде. Помимо этого на автомобиле можно ездить по бездорожью.

31. Audi e-tron GT

Audi e-tron GT отличается богатым оснащением Фото: Audi

Запас хода: 490 км

Audi e-tron GT основан на Porsche Taycan, но обладает более демократичным ценником. Также модель отличается богатым оснащением и большим запасом хода.

30. Porsche Taycan Sport Turismo

Porsche Taycan Sport Turismo обладает большим багажником Фото: Porsche

Запас хода: 497 км

Спортивный электрический универсал Porsche Taycan Sport Turismo обладает не только большим багажником, но и впечатляющим запасом хода. Еще одним преимуществом модели является богатое оснащение.

29. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 привлекает своим дизайном Фото: Hyundai

Запас хода: 507 км

Стильный электромобиль Hyundai Ioniq 5 в 2022 году получил версию с батареей увеличенной емкости. Благодаря этому запас хода стал еще больше.

Важно

В стиле Disney: Hyundai представили уникальный электромобиль с экранами вместо фар (видео)

28. Porsche Taycan

Porsche Taycan один из самых спортивных электромобилей на рынке Фото: Porsche

Запас хода: 482 км

Один из самых спортивных электромобилей на рынке также привлекает и большим запасом хода. Версии с батареей увеличенной емкости предлагают запас хода почти 500 км на одном заряде.

28. Toyota bZ4X

Toyota bZ4X смог справиться с провальным стартом производства Фото: Toyota

Запас хода: 512 км

Несмотря на провальный старт производства Toyota bZ4X все же смог завоевать покупателей. В этом заслуга бюджетного ценника на модель и приятное управление.

25. Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron предлагает высокий уровень комфорта Фото: Audi

Запас хода: 517 км

Электрокроссовер Audi Q4 e-tron лишь незначительно уступает в запасе хода своей купеобразной версии. Модель предлагает высокий уровень комфорта и богатое оснащение.

25. Genesis GV60

Genesis GV60 оснащен передовыми технологиями Фото: Genesis

Запас хода: 517 км

Первый электрокроссовер Genesis оказался крайне удачным. Он оснащен передовыми технологиями и имеет приятное управление.

24. Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA является самым компактным электрокроссовером бренда Фото: Mercedes-Benz

Запас хода: 521 км

Самый компактный электрокроссовер Mercedes-Benz несмотря на свои габариты имеет просторный салон. Также радует высокий уровень сборки.

23. Volkswagen ID.5

Volkswagen ID.5 построен на базе модели ID.4 Фото: Volkswagen

Запас хода: 526 км

Электрокроссовер Volkswagen ID.5 предлагает самое приятное управление среди всей линейки бренда. Это более стильная версия модели ID.4.

22. Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron имеет большой запас хода

Запас хода: 528 км

Купеобразный кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron имеет большой запас хода и передовые технологии. Еще одним преимуществом модели является высокий уровень комфорта.

22. Kia EV6

Kia EV6 динамичный и комфортный электромобиль Фото: Kia

Запас хода: 528 км

Kia EV6 радует приятным управлением и удобным интерьером. Также эксперты отметили высокий уровень комфорта для модели своего ценового сегмента.

22. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 привлекает своей практичностью Фото: Volkswagen

Запас хода: 528 км

Volkswagen ID.4 очень практичный электрокроссовер. Он привлекает большим запасом хода и бюджетным ценником.

19. Nissan Ariya

Nissan Ariya демонстрирует будущее развитие бренда Фото: Nissan

Запас хода: 529 км

Новейший электрокроссовер Nissan Ariya является воплощением будущего японского бренда. В отличие от хэтчбека Leaf кроссовер обладает гораздо большим запасом хода.

Важно

Электрокроссовер Nissan Ariya отправится в автопробег от северного до южного полюса (фото)

18. Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron оснащен батареей повышенной емкости Фото: Audi

Запас хода: 531 км

Большая батарея обеспечивает большому электрокроссоверу Audi Q8 e-tron огромный запас хода. Помимо этого привлекает богатое оснащение и просторный салон.

17. Tesla Model Y

Tesla Model Y предлагает впечатляющие характеристики Фото: Tesla Motors

Запас хода: 533 км

Популярный электрокроссовер завоевал отличную репутацию за свои впечатляющие характеристики. Модель имеет одни из лучших характеристик среди конкурентов в своем ценовом диапазоне.

16. Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge обладает отличной надежностью Фото: Volvo

Запас хода: 538 км

Компактный электрокроссовер Volvo XC40 Recharge обладает отличной надежностью и просторным салоном. Также эксперты отмечают безопасность модели.

15. Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 получил необычный дизайн Фото: Hyundai

Запас хода: 544 км

Авангардный электромобиль Hyundai Ioniq 6 привлекает внимание своим необычным дизайном. Также радует большой запас хода на одном заряде.

14. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV отличается стильным дизайном Фото: Skoda

Запас хода: 546 км

Компактный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Модель доступна в множестве версий, но самый большой запас хода доступен с модификацией 80 Loft.

14. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 является одним из самых дешевых электромобилей бренда Фото: Volkswagen

Запас хода: 546 км

Один из самых дешевых электромобилей Volkswagen имеет запас хода более 500 км на одном заряде. Несмотря на компактные габариты электрокар предлагает просторный интерьер.

12. Cupra Born

Cupra Born построен на базе Volkswagen ID.3 Фото: SEAT

Запас хода: 549 км

Стильный электрический хэтчбек Cupra Born построен на базе Volkswagen ID.3, но предлагает еще больший запас хода. Также у модели более жесткая подвеска, которое обеспечивает приятное управление.

11. Volvo C40

Volvo C40 имеет впечатляющую динамику Фото: Volvo

Запас хода: 550 км

Топовая версия Volvo C40 Twin Plus предлагает не только большой запас хода, но и впечатляющую динамику. Электрокроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

10. Audi Q8 Sportback e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron имеет отличный запас хода Фото: Audi

Запас хода: 552 км

Купеобразный электрокроссовер Q8 Sportback e-tron доступен только в версиях с полным приводом. Самый большой запас хода предлагает модификация 55 quattro Sport.

9. Skoda Enyaq Coupé iV

Skoda Enyaq Coupe iV предлагает увеличенный запас хода Фото: Skoda

Запас хода: 555 км

Купеобразная версия кроссовера Enyaq предлагает не только более эффектный внешний вид, но и увеличенный запас хода. В этом заслуга более обтекаемого кузова.

8. BMW i4

BMW i4 приятен в управлении Фото: BMW

Запас хода: 587 км

BMW i4 обладает отличной управляемостью и неплохим оснащением. Спортивные версии также обладают неплохой динамикой разгона.

7. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E предлагает большой запас хода и просторный салон Фото: Ford

Запас хода: 599 км

Несмотря на то, что многие автолюбители возмущены тем, что имя Mustang получил электрический кроссовер, модель все же имеет множество преимуществ. У электромобиля неплохое оснащение, а также приемлемый ценник.

6. Tesla Model 3

Tesla Model 3 является самым популярным электромобилем в мире Фото: Tesla

Запас хода: 602 км

Самый популярный в мире электромобиль вошел в десятку лидеров по запасу хода на одном заряде. В этом заслуга продуманной конструкции и обтекаемого кузова.

Важно

Новый электрокар Tesla Model 3 2024 рассекретили до премьеры (фото)

5. BMW iX

BMW iX стал технологическим прорывом бренда Фото: BMW

Запас хода: 615 км

Премиальный электрокроссовер обладает большим запасом хода и отличной плавностью хода. Радует и просторный интерьер, в котором много свободного пространства.

4. BMW i7

BMW i7 является флагманским электромобилем бренда Фото: BMW

Запас хода: 623 км

Несмотря на спорный дизайн BMW i7 является настоящим технологичным прорывом. Информационно-развлекательная система работает быстро, а сзади большое количество места для пассажиров.

3. Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE почти не уступает модели EQS по запасу хода Фото: Mercedes-Benz

Запас хода: 624 км

Средний в линейке электромобилей Mercedes-Benz EQE удивляет своим запасом хода. Главным недостатком модели является ее высокая цена в сравнении с аналогичным автомобилем с ДВС.

2. Polestar 2

Polestar 2 обладает отличным запасом хода Фото: Polestar

Запас хода: 634 км

Первый электромобиль от суббренда Polestar предлагает огромный запас хода. Также радует отличное качество сборки и просторный салон.

1. Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS стал лидером по запасу хода Фото: Mercedes-Benz

Запас хода: 747 км

Роскошный электромобиль Mercedes-Benz EQS обладает рекордным запасом хода на одном заряде. Также эксперты отметили удобный интерьер и плавность хода модели.

Ранее Фокус писал, что в интернет попали фото электромобиля Volkswagen ID.7.