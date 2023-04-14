Названі електромобілі із запасом ходу понад 480 км на одному заряді (фото)

Деякі електромобілі здатні проїхати понад 600 км на одному заряді. Експерти виділили 33 моделі з найбільшим запасом ходу.

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Експерти назвали сучасні електромобілі, які можуть проїхати понад 480 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті What Car?

Електромобілі поступово витісняють з ринку традиційні автомобілі з ДВЗ. Проте більшість водіїв не готові перейти на цей тип авто через проблеми із запасом ходу.

У тестах WLTP було визначено 33 моделі серійних електрокарів, які можуть проїхати на одному заряді понад 480 км. Деякі з них можуть проїхати відстань понад 600 км між зарядками. Серед них електрокросовери й навіть компактні електромобілі.

Також експерти виділили основні плюси та мінуси представлених електрокарів. Вони відсортовані послідовно від найменшого до найбільшого запасу ходу на одному заряді.

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Топ 33 електромобілі з найбільшим запасом ходу на одному заряді:

33. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric має доступну ціну та великий запас ходу Фото: Hyundai

Запас ходу: 483 км

Бюджетний електромобіль Hyundai Kona Electric має відмінний запас ходу. Також приваблює просторий інтер'єр моделі.

32. Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo чудово почувається на бездоріжжі Фото: Porsche

Запас ходу: 489 км

Найнестандартніший електромобіль на ринку може проїхати майже 490 км на одному заряді. Крім цього на автомобілі можна їздити бездоріжжям.

31. Audi e-tron GT

Audi e-tron GT відрізняється багатим оснащенням Фото: Audi

Запас ходу: 490 км

Audi e-tron GT заснований на Porsche Taycan, але має більш демократичний цінник. Також модель відрізняється багатим оснащенням та великим запасом ходу.

30. Porsche Taycan Sport Turismo

Porsche Taycan Sport Turismo має великий багажник Фото: Porsche

Запас ходу: 497 км

Спортивний електричний універсал Porsche Taycan Sport Turismo має не лише великий багажник, а й вражаючий запас ходу. Ще однією перевагою моделі є багате обладнання.

29. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 приваблює своїм дизайном Фото: Hyundai

Запас ходу: 507 км

Стильний електромобіль Hyundai Ioniq 5 у 2022 році отримав версію з батареєю збільшеної місткості. Завдяки цьому запас ходу став ще більшим.

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28. Porsche Taycan

Porsche Taycan один з найспортивніших електромобілів на ринку Фото: Porsche

Запас ходу: 482 км

Один з найспортивніших електромобілів на ринку також приваблює й великим запасом ходу. Версії з батареєю збільшеної місткості пропонують запас ходу майже 500 км на одному заряді.

28. Toyota bZ4X

Toyota bZ4X зміг впоратися з провальним стартом виробництва Фото: Toyota

Запас ходу: 512 км

Попри провальний старт виробництва Toyota bZ4X все ж таки зміг завоювати покупців. У цьому заслуга бюджетного цінника на модель та приємне управління.

25. Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron пропонує високий рівень комфорту Фото: Audi

Запас ходу: 517 км

Електрокросовер Audi Q4 e-tron лише трохи поступається в запасі ходу своєї купеподібної версії. Модель пропонує високий рівень комфорту та багате оснащення.

25. Genesis GV60

Genesis GV60 оснащений передовими технологіями Фото: Genesis

Запас ходу: 517 км

Перший електрокросовер Genesis виявився вкрай вдалим. Він оснащений передовими технологіями та має приємне керування.

24. Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA є компактним електрокросовером бренду Фото: Mercedes-Benz

Запас ходу: 521 км

Найкомпактніший електрокросовер Mercedes-Benz попри свої габарити має просторий салон. Також радує високий рівень збірки.

23. Volkswagen ID.5

Volkswagen ID.5 побудований на базі моделі ID.4 Фото: Volkswagen

Запас ходу: 526 км

Електрокросовер Volkswagen ID.5 пропонує найприємніше керування серед усієї лінійки бренду. Це більш стильна версія моделі ID.4.

22. Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron має великий запас ходу

Запас ходу: 528 км

Купеподібний кросовер Audi Q4 Sportback e-tron має великий запас ходу та передові технології. Ще однією перевагою моделі є високий рівень комфорту.

22. Kia EV6

Kia EV6 динамічний та комфортний електромобіль Фото: Kia

Запас ходу: 528 км

Kia EV6 радує приємним керуванням та зручним інтер'єром. Також експерти відзначили найвищий рівень комфорту для моделі свого цінового сегмента.

22. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 приваблює своєю практичністю Фото: Volkswagen

Запас ходу: 528 км

Volkswagen ID.4 дуже практичний електрокросовер. Він приваблює великим запасом ходу та бюджетним цінником.

19. Nissan Ariya

Nissan Ariya демонструє майбутній розвиток бренду Фото: Nissan

Запас ходу: 529 км

Новий електрокросовер Nissan Ariya є втіленням майбутнього японського бренду. На відміну від хетчбека Leaf кросовер має набагато більший запас ходу.

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18. Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron оснащений батареєю підвищеної місткості Фото: Audi

Запас ходу: 531 км

Велика батарея забезпечує електрокросоверу Audi Q8 e-tron величезний запас ходу. Крім цього приваблює багате оснащення та просторий салон.

17. Tesla Model Y

Tesla Model Y пропонує вражаючі характеристики Фото: Tesla Motors

Запас ходу: 533 км

Популярний електрокросовер завоював чудову репутацію за свої вражаючі характеристики. Модель має одні з найкращих характеристик серед конкурентів у своєму ціновому діапазоні.

16. Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge має відмінну надійність Фото: Volvo

Запас ходу: 538 км

Компактний електрокросовер Volvo XC40 Recharge має відмінну надійність і просторий салон. Також експерти відзначають безпеку моделі.

15. Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 отримав незвичайний дизайн Фото: Hyundai

Запас ходу: 544 км

Авангардний електромобіль Hyundai Ioniq 6 привертає увагу незвичайним дизайном. Також він має великий запас ходу на одному заряді.

14. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV відрізняється стильним дизайном Фото: Skoda

Запас ходу: 546 км

Компактний електричний кросовер Skoda Enyaq iV відрізняється стильним дизайном та багатим оснащенням. Модель доступна в багатьох версіях, але найбільший запас ходу доступний з модифікацією 80 Loft.

14. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 є одним із найдешевших електромобілів бренду Фото: Volkswagen

Запас ходу: 546 км

Один з найдешевших електромобілів Volkswagen має запас ходу понад 500 км на одному заряді. Попри компактні габарити, електрокар пропонує просторий інтер'єр.

12. Cupra Born

Cupra Born побудовано на базі Volkswagen ID.3 Фото: SEAT

Запас ходу: 549 км

Стильний електричний хетчбек Cupra Born побудований на базі Volkswagen ID.3, але пропонує ще більший запас ходу. Також у моделі жорсткіша підвіска, яка забезпечує приємне управління.

11. Volvo C40

Volvo C40 має вражаючу динаміку Фото: Volvo

Запас ходу: 550 км

Топова версія Volvo C40 Twin Plus пропонує не лише великий запас ходу, а й вражаючу динаміку. Електрокросовер розганяється від 0 до 100 км/год лише за 4,7 секунди.

10. Audi Q8 Sportback e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron має відмінний запас ходу Фото: Audi

Запас ходу: 552 км

Купеподібний електрокросовер Q8 Sportback e-tron доступний лише у версіях з повним приводом. Найбільший запас ходу пропонує модифікація 55 Quattro Sport.

9. Skoda Enyaq Coupé iV

Skoda Enyaq Coupe iV пропонує збільшений запас ходу Фото: Skoda

Запас ходу: 555 км

Купеподібна версія кросовера Enyaq пропонує не тільки ефектніший зовнішній вигляд, але й збільшений запас ходу. У цьому досягнення більш обтічного кузова.

8. BMW i4

BMW i4 приємний в управлінні Фото: BMW

Запас ходу: 587 км

BMW i4 має відмінну керованість і непогане оснащення. Спортивні версії також мають непогану динаміку розгону.

7. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E пропонує великий запас ходу та просторий салон Фото: Ford

Запас ходу: 599 км

Попри те, що більшість автолюбителів обурені тим, що ім'я Mustang отримав електричний кросовер, модель все ж таки має безліч переваг. Електромобіль має непогане оснащення, а також прийнятний цінник.

6. Tesla Model 3

Tesla Model 3 є найпопулярнішим електромобілем у світі Фото: Tesla

Запас ходу: 602 км

Найпопулярніший у світі електромобіль увійшов до десятки лідерів із запасу ходу на одному заряді. У цьому заслуга продуманої конструкції та обтічного кузова.

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5. BMW iX

BMW iX став технологічним проривом бренду Фото: BMW

Запас ходу: 615 км

Преміальний електрокросовер має великий запас ходу та відмінну плавність ходу. Тішить і просторий інтер'єр, в якому багато вільного простору.

4. BMW i7

BMW i7 є флагманським електромобілем бренду Фото: BMW

Запас ходу: 623 км

Попри незграбний дизайн, BMW i7 є справжнім технологічним проривом. Інформаційно-розважальна система працює швидко, а позаду є велика кількість місця для пасажирів.

3. Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE майже не поступається моделі EQS за запасом ходу Фото: Mercedes-Benz

Запас ходу: 624 км

Середній у лінійці електромобілів Mercedes-Benz EQE вражає своїм запасом ходу. Головним недоліком моделі є її висока ціна в порівнянні з аналогічним автомобілем з ДВЗ.

2. Polestar 2

Polestar 2 має відмінний запас ходу Фото: Polestar

Запас ходу: 634 км

Перший електромобіль від суббренду Polestar пропонує величезний запас ходу. Також радує відмінна якість збірки та просторий салон.

1. Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS став лідером із запасу ходу Фото: Mercedes-Benz

Запас ходу: 747 км

Розкішний електромобіль Mercedes-Benz EQS має рекордний запас ходу на одному заряді. Також експерти відзначили зручний інтер'єр та плавність ходу моделі.

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