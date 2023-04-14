Названі електромобілі із запасом ходу понад 480 км на одному заряді (фото)
Деякі електромобілі здатні проїхати понад 600 км на одному заряді. Експерти виділили 33 моделі з найбільшим запасом ходу.
Експерти назвали сучасні електромобілі, які можуть проїхати понад 480 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті What Car?
Електромобілі поступово витісняють з ринку традиційні автомобілі з ДВЗ. Проте більшість водіїв не готові перейти на цей тип авто через проблеми із запасом ходу.
У тестах WLTP було визначено 33 моделі серійних електрокарів, які можуть проїхати на одному заряді понад 480 км. Деякі з них можуть проїхати відстань понад 600 км між зарядками. Серед них електрокросовери й навіть компактні електромобілі.
Також експерти виділили основні плюси та мінуси представлених електрокарів. Вони відсортовані послідовно від найменшого до найбільшого запасу ходу на одному заряді.Важливо
Топ 33 електромобілі з найбільшим запасом ходу на одному заряді:
33. Hyundai Kona Electric
Запас ходу: 483 км
Бюджетний електромобіль Hyundai Kona Electric має відмінний запас ходу. Також приваблює просторий інтер'єр моделі.
32. Porsche Taycan Cross Turismo
Запас ходу: 489 км
Найнестандартніший електромобіль на ринку може проїхати майже 490 км на одному заряді. Крім цього на автомобілі можна їздити бездоріжжям.
31. Audi e-tron GT
Запас ходу: 490 км
Audi e-tron GT заснований на Porsche Taycan, але має більш демократичний цінник. Також модель відрізняється багатим оснащенням та великим запасом ходу.
30. Porsche Taycan Sport Turismo
Запас ходу: 497 км
Спортивний електричний універсал Porsche Taycan Sport Turismo має не лише великий багажник, а й вражаючий запас ходу. Ще однією перевагою моделі є багате обладнання.
29. Hyundai Ioniq 5
Запас ходу: 507 км
Стильний електромобіль Hyundai Ioniq 5 у 2022 році отримав версію з батареєю збільшеної місткості. Завдяки цьому запас ходу став ще більшим.Важливо
28. Porsche Taycan
Запас ходу: 482 км
Один з найспортивніших електромобілів на ринку також приваблює й великим запасом ходу. Версії з батареєю збільшеної місткості пропонують запас ходу майже 500 км на одному заряді.
28. Toyota bZ4X
Запас ходу: 512 км
Попри провальний старт виробництва Toyota bZ4X все ж таки зміг завоювати покупців. У цьому заслуга бюджетного цінника на модель та приємне управління.
25. Audi Q4 e-tron
Запас ходу: 517 км
Електрокросовер Audi Q4 e-tron лише трохи поступається в запасі ходу своєї купеподібної версії. Модель пропонує високий рівень комфорту та багате оснащення.
25. Genesis GV60
Запас ходу: 517 км
Перший електрокросовер Genesis виявився вкрай вдалим. Він оснащений передовими технологіями та має приємне керування.
24. Mercedes-Benz EQA
Запас ходу: 521 км
Найкомпактніший електрокросовер Mercedes-Benz попри свої габарити має просторий салон. Також радує високий рівень збірки.
23. Volkswagen ID.5
Запас ходу: 526 км
Електрокросовер Volkswagen ID.5 пропонує найприємніше керування серед усієї лінійки бренду. Це більш стильна версія моделі ID.4.
22. Audi Q4 Sportback e-tron
Запас ходу: 528 км
Купеподібний кросовер Audi Q4 Sportback e-tron має великий запас ходу та передові технології. Ще однією перевагою моделі є високий рівень комфорту.
22. Kia EV6
Запас ходу: 528 км
Kia EV6 радує приємним керуванням та зручним інтер'єром. Також експерти відзначили найвищий рівень комфорту для моделі свого цінового сегмента.
22. Volkswagen ID.4
Запас ходу: 528 км
Volkswagen ID.4 дуже практичний електрокросовер. Він приваблює великим запасом ходу та бюджетним цінником.
19. Nissan Ariya
Запас ходу: 529 км
Новий електрокросовер Nissan Ariya є втіленням майбутнього японського бренду. На відміну від хетчбека Leaf кросовер має набагато більший запас ходу.Важливо
18. Audi Q8 e-tron
Запас ходу: 531 км
Велика батарея забезпечує електрокросоверу Audi Q8 e-tron величезний запас ходу. Крім цього приваблює багате оснащення та просторий салон.
17. Tesla Model Y
Запас ходу: 533 км
Популярний електрокросовер завоював чудову репутацію за свої вражаючі характеристики. Модель має одні з найкращих характеристик серед конкурентів у своєму ціновому діапазоні.
16. Volvo XC40 Recharge
Запас ходу: 538 км
Компактний електрокросовер Volvo XC40 Recharge має відмінну надійність і просторий салон. Також експерти відзначають безпеку моделі.
15. Hyundai Ioniq 6
Запас ходу: 544 км
Авангардний електромобіль Hyundai Ioniq 6 привертає увагу незвичайним дизайном. Також він має великий запас ходу на одному заряді.
14. Skoda Enyaq iV
Запас ходу: 546 км
Компактний електричний кросовер Skoda Enyaq iV відрізняється стильним дизайном та багатим оснащенням. Модель доступна в багатьох версіях, але найбільший запас ходу доступний з модифікацією 80 Loft.
14. Volkswagen ID.3
Запас ходу: 546 км
Один з найдешевших електромобілів Volkswagen має запас ходу понад 500 км на одному заряді. Попри компактні габарити, електрокар пропонує просторий інтер'єр.
12. Cupra Born
Запас ходу: 549 км
Стильний електричний хетчбек Cupra Born побудований на базі Volkswagen ID.3, але пропонує ще більший запас ходу. Також у моделі жорсткіша підвіска, яка забезпечує приємне управління.
11. Volvo C40
Запас ходу: 550 км
Топова версія Volvo C40 Twin Plus пропонує не лише великий запас ходу, а й вражаючу динаміку. Електрокросовер розганяється від 0 до 100 км/год лише за 4,7 секунди.
10. Audi Q8 Sportback e-tron
Запас ходу: 552 км
Купеподібний електрокросовер Q8 Sportback e-tron доступний лише у версіях з повним приводом. Найбільший запас ходу пропонує модифікація 55 Quattro Sport.
9. Skoda Enyaq Coupé iV
Запас ходу: 555 км
Купеподібна версія кросовера Enyaq пропонує не тільки ефектніший зовнішній вигляд, але й збільшений запас ходу. У цьому досягнення більш обтічного кузова.
8. BMW i4
Запас ходу: 587 км
BMW i4 має відмінну керованість і непогане оснащення. Спортивні версії також мають непогану динаміку розгону.
7. Ford Mustang Mach-E
Запас ходу: 599 км
Попри те, що більшість автолюбителів обурені тим, що ім'я Mustang отримав електричний кросовер, модель все ж таки має безліч переваг. Електромобіль має непогане оснащення, а також прийнятний цінник.
6. Tesla Model 3
Запас ходу: 602 км
Найпопулярніший у світі електромобіль увійшов до десятки лідерів із запасу ходу на одному заряді. У цьому заслуга продуманої конструкції та обтічного кузова.Важливо
5. BMW iX
Запас ходу: 615 км
Преміальний електрокросовер має великий запас ходу та відмінну плавність ходу. Тішить і просторий інтер'єр, в якому багато вільного простору.
4. BMW i7
Запас ходу: 623 км
Попри незграбний дизайн, BMW i7 є справжнім технологічним проривом. Інформаційно-розважальна система працює швидко, а позаду є велика кількість місця для пасажирів.
3. Mercedes-Benz EQE
Запас ходу: 624 км
Середній у лінійці електромобілів Mercedes-Benz EQE вражає своїм запасом ходу. Головним недоліком моделі є її висока ціна в порівнянні з аналогічним автомобілем з ДВЗ.
2. Polestar 2
Запас ходу: 634 км
Перший електромобіль від суббренду Polestar пропонує величезний запас ходу. Також радує відмінна якість збірки та просторий салон.
1. Mercedes-Benz EQS
Запас ходу: 747 км
Розкішний електромобіль Mercedes-Benz EQS має рекордний запас ходу на одному заряді. Також експерти відзначили зручний інтер'єр та плавність ходу моделі.
Раніше Фокус писав, що до інтернету потрапили фото електромобіля Volkswagen ID.7.