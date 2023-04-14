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Авто

В Европе появился недорогой электрический минивэн Nissan с большим багажником (фото)

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новый Nissan Townstar, электромобиль Nissan
Фото: Nissan | Электромобиль Nissan Townstar EVполучил пассажирскую версию

Электромобиль Nissan Townstar EV Passenger оснащен 122-сильным мотором и батареей на 45 кВт∙ч. Запас хода минивэна составляет 285 км.

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На европейский рынок выходит новый Nissan Townstar EV Passenger в электрическом исполнении. На минивэн уже начали принимать предварительные заказы. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новый Nissan Townstar, электромобиль Nissan Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 285 км
Фото: Nissan

Ранее электромобиль Nissan Townstar EV был доступен исключительно в формате грузового фургона. Теперь же у него появилась пассажирская версия. Ее цена пока не объявлена, но грузовая модель весьма недорогая — от 33 тыс. евро Напомним, что модель построена на базе Renault Kangoo Electric.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новый Nissan Townstar, электромобиль Nissan Fullscreen
В салоне появилась виртуальная панель приборов
Фото: Nissan

От бензинового собрата электромобиль Nissan Townstar EV Passenger визуально отличается оформлением передней части с заглушкой и зарядным разъемом на месте решетки радиатора.

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Главное новшество в салоне – виртуальная панель приборов. Задние сиденья получили горизонтальную регулировку. Минивэн Nissan Townstar EV Passenger обладает вместительным багажником объемом 850-2500 л, также предусмотрены многочисленные отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 49 л.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новый Nissan Townstar, электромобиль Nissan Fullscreen
Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой
Фото: Nissan

Комплектация Nissan Townstar EV Passenger пополнилась камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой для смартфонов и системой автоматического торможения. Среди опций есть двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новый Nissan Townstar, электромобиль Nissan Fullscreen
Объем багажника составляет 850-2500 л
Фото: Nissan

Новый Nissan Townstar EV Passenger оснащен электромотором на 122 л. с. и 245 Н∙м. Батарея на 45 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 285 км, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 37 минут.

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