В Европе появился недорогой электрический минивэн Nissan с большим багажником (фото)
Электромобиль Nissan Townstar EV Passenger оснащен 122-сильным мотором и батареей на 45 кВт∙ч. Запас хода минивэна составляет 285 км.
На европейский рынок выходит новый Nissan Townstar EV Passenger в электрическом исполнении. На минивэн уже начали принимать предварительные заказы. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.
Ранее электромобиль Nissan Townstar EV был доступен исключительно в формате грузового фургона. Теперь же у него появилась пассажирская версия. Ее цена пока не объявлена, но грузовая модель весьма недорогая — от 33 тыс. евро Напомним, что модель построена на базе Renault Kangoo Electric.
От бензинового собрата электромобиль Nissan Townstar EV Passenger визуально отличается оформлением передней части с заглушкой и зарядным разъемом на месте решетки радиатора.
Главное новшество в салоне – виртуальная панель приборов. Задние сиденья получили горизонтальную регулировку. Минивэн Nissan Townstar EV Passenger обладает вместительным багажником объемом 850-2500 л, также предусмотрены многочисленные отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 49 л.
Комплектация Nissan Townstar EV Passenger пополнилась камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой для смартфонов и системой автоматического торможения. Среди опций есть двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля.
Новый Nissan Townstar EV Passenger оснащен электромотором на 122 л. с. и 245 Н∙м. Батарея на 45 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 285 км, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 37 минут.
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