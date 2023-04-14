В Европе появился недорогой электрический минивэн Nissan с большим багажником (фото)

Электромобиль Nissan Townstar EV Passenger оснащен 122-сильным мотором и батареей на 45 кВт∙ч. Запас хода минивэна составляет 285 км.

Related video

На европейский рынок выходит новый Nissan Townstar EV Passenger в электрическом исполнении. На минивэн уже начали принимать предварительные заказы. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

Запас хода электрокара составляет 285 км Фото: Nissan

Ранее электромобиль Nissan Townstar EV был доступен исключительно в формате грузового фургона. Теперь же у него появилась пассажирская версия. Ее цена пока не объявлена, но грузовая модель весьма недорогая — от 33 тыс. евро Напомним, что модель построена на базе Renault Kangoo Electric.

В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Nissan

От бензинового собрата электромобиль Nissan Townstar EV Passenger визуально отличается оформлением передней части с заглушкой и зарядным разъемом на месте решетки радиатора.

Важно

General Motors показали семейный электрокроссовер за $30 500 с запасом хода 600 км (фото)

Главное новшество в салоне – виртуальная панель приборов. Задние сиденья получили горизонтальную регулировку. Минивэн Nissan Townstar EV Passenger обладает вместительным багажником объемом 850-2500 л, также предусмотрены многочисленные отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 49 л.

Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой Фото: Nissan

Комплектация Nissan Townstar EV Passenger пополнилась камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой для смартфонов и системой автоматического торможения. Среди опций есть двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля.

Объем багажника составляет 850-2500 л Фото: Nissan

Новый Nissan Townstar EV Passenger оснащен электромотором на 122 л. с. и 245 Н∙м. Батарея на 45 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 285 км, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 37 минут.

Ранее Фокус сообщал, что BYD презентовали новый бюджетный электрокроссовер.

Также мы писали, что в Киеве заметили редкий кроссовер-кабриолет Nissan.