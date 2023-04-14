У Європі з'явився недорогий електричний мінівен Nissan з великим багажником (фото)
Електромобіль Nissan Townstar EV Passenger оснащений 122-сильним мотором та батареєю на 45 кВт∙год. Запас ходу мінівену становить 285 км.
На європейський ринок виходить новий Nissan Townstar EV Passenger у електричному виконанні. На мінівен вже почали приймати попередні замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Nissan.
Раніше електромобіль Nissan Townstar EV був доступний лише у форматі вантажного фургона. Тепер у нього з'явилася пасажирська версія. Її ціна поки не оголошена, але вантажна модель досить недорога — від 33 тис. євро Нагадаємо, що модель побудована на базі Renault Kangoo Electric.
Від бензинового побратима електромобіль Nissan Townstar EV Passenger візуально відрізняється оформленням передньої частини із заглушкою та зарядним роз'ємом на місці решітки радіатора.
Головне нововведення у салоні – віртуальна панель приладів. Задні сидіння отримали горизонтальне регулювання. Мінівен Nissan Townstar EV Passenger має місткий багажник об'ємом 850-2500 л, також передбачені численні відділення для невеликого багажу сумарним об'ємом 49 л.
Комплектація Nissan Townstar EV Passenger поповнилася камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою для смартфонів та системою автоматичного гальмування. Серед опцій є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та керма.
Новий Nissan Townstar EV Passenger обладнаний електродвигуном на 122 к. с. та 245 Н∙м. Батарея на 45 кВт∙год забезпечує запас ходу 285 км, а зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 37 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентували новий бюджетний електрокросовер.
Також ми писали, що у Києві помітили рідкісний кросовер-кабріолет Nissan.