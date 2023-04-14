У Європі з'явився недорогий електричний мінівен Nissan з великим багажником (фото)

Електромобіль Nissan Townstar EV Passenger оснащений 122-сильним мотором та батареєю на 45 кВт∙год. Запас ходу мінівену становить 285 км.

Related video

На європейський ринок виходить новий Nissan Townstar EV Passenger у електричному виконанні. На мінівен вже почали приймати попередні замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Nissan.

Запас ходу електрокара складає 285 км Фото: Nissan

Раніше електромобіль Nissan Townstar EV був доступний лише у форматі вантажного фургона. Тепер у нього з'явилася пасажирська версія. Її ціна поки не оголошена, але вантажна модель досить недорога — від 33 тис. євро Нагадаємо, що модель побудована на базі Renault Kangoo Electric.

У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Nissan

Від бензинового побратима електромобіль Nissan Townstar EV Passenger візуально відрізняється оформленням передньої частини із заглушкою та зарядним роз'ємом на місці решітки радіатора.

Важливо

General Motors показали сімейний електрокросовер за $30 500 із запасом ходу 600 км (фото)

Головне нововведення у салоні – віртуальна панель приладів. Задні сидіння отримали горизонтальне регулювання. Мінівен Nissan Townstar EV Passenger має місткий багажник об'ємом 850-2500 л, також передбачені численні відділення для невеликого багажу сумарним об'ємом 49 л.

Задні сидіння оснащені горизонтальним регулюванням. Фото: Nissan

Комплектація Nissan Townstar EV Passenger поповнилася камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою для смартфонів та системою автоматичного гальмування. Серед опцій є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та керма.

Об'єм багажника становить 850-2500 л Фото: Nissan

Новий Nissan Townstar EV Passenger обладнаний електродвигуном на 122 к. с. та 245 Н∙м. Батарея на 45 кВт∙год забезпечує запас ходу 285 км, а зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 37 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентували новий бюджетний електрокросовер.

Також ми писали, що у Києві помітили рідкісний кросовер-кабріолет Nissan.