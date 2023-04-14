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Авто

У Європі з'явився недорогий електричний мінівен Nissan з великим багажником (фото)

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новий Nissan Townstar, електромобіль Nissan
Фото: Nissan | Електромобіль Nissan Townstar EV отримав пасажирську версію

Електромобіль Nissan Townstar EV Passenger оснащений 122-сильним мотором та батареєю на 45 кВт∙год. Запас ходу мінівену становить 285 км.

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На європейський ринок виходить новий Nissan Townstar EV Passenger у електричному виконанні. На мінівен вже почали приймати попередні замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Nissan.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новий Nissan Townstar, електромобіль Nissan Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 285 км
Фото: Nissan

Раніше електромобіль Nissan Townstar EV був доступний лише у форматі вантажного фургона. Тепер у нього з'явилася пасажирська версія. Її ціна поки не оголошена, але вантажна модель досить недорога — від 33 тис. євро Нагадаємо, що модель побудована на базі Renault Kangoo Electric.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новий Nissan Townstar, електромобіль Nissan Fullscreen
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Nissan

Від бензинового побратима електромобіль Nissan Townstar EV Passenger візуально відрізняється оформленням передньої частини із заглушкою та зарядним роз'ємом на місці решітки радіатора.

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Головне нововведення у салоні – віртуальна панель приладів. Задні сидіння отримали горизонтальне регулювання. Мінівен Nissan Townstar EV Passenger має місткий багажник об'ємом 850-2500 л, також передбачені численні відділення для невеликого багажу сумарним об'ємом 49 л.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новий Nissan Townstar, електромобіль Nissan Fullscreen
Задні сидіння оснащені горизонтальним регулюванням.
Фото: Nissan

Комплектація Nissan Townstar EV Passenger поповнилася камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою для смартфонів та системою автоматичного гальмування. Серед опцій є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та керма.

Nissan Townstar EV Passenger, Nissan Townstar, новий Nissan Townstar, електромобіль Nissan Fullscreen
Об'єм багажника становить 850-2500 л
Фото: Nissan

Новий Nissan Townstar EV Passenger обладнаний електродвигуном на 122 к. с. та 245 Н∙м. Батарея на 45 кВт∙год забезпечує запас ходу 285 км, а зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 37 хвилин.

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