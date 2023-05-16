Забытые легенды: культовые машины, о которых редко вспоминают автолюбители (фото)

Назвали 10 интересных автомобилей, о которых знают далеко не все автолюбители. Эти модели имеют уникальные особенности, выделяющие их на фоне конкурентов.

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Некоторые автомобили становятся очень популярными сразу после выхода на рынок или только спустя годы. Иногда даже такие авто уходят из памяти автолюбителей. Фокус расскажет о десяти культовых моделях, о которых сейчас мало кто вспоминает.

На популярность каждого автомобиля влияет множество факторов. Одни модели становятся культовыми за революционный дизайн (Mercedes-Benz 300SL Gullwing), а другие — после выхода фильма с их участием (DeLorean DMC-12).

Со временем автолюбители перестают вспоминать некогда популярные автомобили. Тем не менее они навсегда оставили свой след в истории автомобилестроения.

ТОП-10 культовых автомобилей, про которые забыли автолюбители:

10. BMW M1

Дизайн BMW M1 создал легендарный дизайнер Джорджетто Джуджаро Фото: Wikipedia

BMW M1 является редким суперкаром, созданным для гонок. Существует и дорожная версия модели, которая требовалась для омологации. Автомобиль выпускали с 1978 по 1981 год.

Суперкар является совместной разработкой BMW и Lamborghini. Дизайн авто создал легендарный дизайнер Джорджетто Джуджаро, который работал над внешним видом Bugatti Veyron, Alfa Romeo GTA и Lotus Esprit.

BMW M1 оснащается 3,5-литровым атмосферным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 377 л.с. и 324 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 265 км/ч.

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9. Mitsubishi 3000GT/GTO

Mitsubishi 3000GT был одним из самых технологичных автомобилей своего времени Фото: Wikipedia

Mitsubishi 3000GT (GTO для рынка Японии) выпускался с 1990 по 2001 год. Это был самый технологичный и быстрый автомобиль японского бренда в истории.

Одной из особенностей модели стала система 4WS, которая могла поворачивать всеми четырьмя колесами во время движения. Также были доступны регулировка громкости выхлопной системы и электронное управление подвеской.

Всего было выпущено три поколения модели, каждое из которых становилось технологичнее и мощнее. Последние версии модели оснащались 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью до 324 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал менее шести секунд.

8. Subaru SVX

Subaru SVX отличался необычным дизайном Фото: Wikipedia

Еще одним необычным японским купе, про который редко вспоминают автолюбители, является Subaru SVX. Модель выпускалась с 1991 по 1997 год и являлась очень инновационным автомобилем для своего времени.

Главной дизайнерской особенностью Subaru SVX являются необычные боковые стекла, которые назвали "стеклянный купол". На момент выхода кузов купе имел один из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления.

Subaru SVX оснащается необычным 3,3-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 231 л.с. и 309 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды.

7. Lamborghini Jalpa

Lamborghini Jalpa выпускался с 1981 по 1988 год Фото: Wikipedia

Lamborghini выпустили множество впечатляющих суперкаров за свою многолетнюю историю. Некоторые люди считают Miura, Countach или Diablo лучшими моделями бренда, но мало кто вспоминает о Jalpa.

Lamborghini Jalpa выпускался с 1981 по 1988 год. Всего было выпущено 410 экземпляров этой модели.

Суперкар отличался от других автомобилей итальянского бренда наличием 3,5-литрового двигателя V8 под капотом мощностью 255 л.с. и 305 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 6 секунд.

6. Morgan Aero 8

Дизайн Morgan Aero 8 выполнен в ретро-стиле Фото: Morgan

Британский ретро-спорткар с открытым верхом Morgan Aero 8 выпускался с 2000 по 2018 год и был очень популярным среди любителей необычных авто. Модель отличается уникальным дизайном и роскошным интерьером.

Morgan Aero 8 оснащался двигателями V8 от BMW мощностью до 367 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 4 секунд.

5. Aston Martin Lagonda

Aston Martin Lagonda оснащался скрытыми фарами Фото: Wikipedia

Aston Martin прославился благодаря выпуску быстрых и стильных спорткаров, но британский бренд никогда не боялся экспериментов. Одним из них стал роскошный седан Lagonda, который отличался необычным дизайном и футуристичным интерьером.

У Aston Martin Lagonda был роскошный и футуристичный интерьер Фото: Wikipedia

Aston Martin Lagonda выпускался с 1976 по 1990 год и был передовым для своего времени автомобилем. В интерьере установлено множество сенсорных кнопок и полностью цифровая приборная панель.

4. Venturi 400 GT

Venturi 400 GT был самым быстрым французским автомобилем своего времени Фото: Venturi

Немногие автолюбители вспомнят про французский бренд Venturi, который выпускал элегантные спортивные автомобили с 1984 по 2000 год. Одной из самых знаковых моделей является суперкар 400 GT, который прозвали "французским Ferrari F40".

Venturi 400 GT является дорожной версией модели 400 Trophy, которая получила свою гоночною моносерию в 90-х. Суперкар оснащался 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 408 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 4,1 секунды, а максимальная скорость составляла 290 км/ч.

3. Isuzu VehiCROSS

Isuzu VehiCROSS отлично справлялся с бездорожьем Фото: Wikipedia

Первый в мире кроссовер Isuzu VehiCROSS выделялся среди конкурентов необычным дизайном. На кузов установлен массивный пластиковый обвес, который защищал лакокрасочное покрытие.

Isuzu VehiCROSS обладал отличными внедорожными качествами. Модель выпускалась с 1997 по 2001 год.

2. Spyker C8

Дизайн Spyker C8 вдохновлен авиацией Фото: Wikipedia

Необычный суперкар в ретро-стиле Spyker C8 вдохновлен авиацией и произвел настоящий фурор, когда дебютировал в 2000 году. Модель выпускается до сих пор, но она сильно утратила свою популярность.

Интерьер выполнен из кожи и алюминия. Интересной особенностью суперкара является открытая кулиса рычага переключения коробки передач.

У суперкара есть открытая кулиса рычага переключения коробки передач Фото: Wikipedia

Первые поколения Spyker C8 оснащались 4,2-литровыми двигателями V8 от Audi. Мощность более поздних моделей увеличилась до 525 л.с., что позволяет разгоняться авто до сотни всего за 3,6 секунды.

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1. Covini C6W

У Covini C6W было шесть колес Фото: Wikipedia

В 2000-х было представлено множество необычных суперкаров, но Covini C6W имеет одну уникальную особенность — у него шесть колес. Похожую схему использовал болид "Формулы-1" Tyrell P34 1976 года.

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Кузов Covini C6W был изготовлен из стекловолокна и карбона, что позволило снизить вес авто до 1150 кг. Под капотом расположен 4,2-литровый двигатель Audi V8 мощностью 440 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 4 секунд, а максимальная скорость составляла 299 км/ч.

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