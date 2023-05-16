Забуті легенди: культові машини, про які рідко згадують автолюбителі (фото)

Назвали 10 цікавих автомобілів, про які знають далеко не всі автолюбителі. Ці моделі мають унікальні особливості, які виділяють їх на тлі конкурентів.

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Деякі автомобілі стають дуже популярними відразу після виходу на ринок або лише через роки. Іноді навіть такі авто залишають пам'ять автолюбителів. Фокус розповість про десять культових моделей, про які зараз мало хто згадує.

На популярність кожного автомобіля впливає безліч факторів. Одні моделі стають культовими за революційний дизайн (Mercedes-Benz 300SL Gullwing), а інші — після виходу фільму за їх участю (DeLorean DMC-12).

Згодом автолюбителі перестають згадувати колись популярні автомобілі. Проте, вони назавжди залишили свій слід в історії автомобілебудування.

Топ 10 культових автомобілів, які рідко згадують автолюбителі:

10. BMW M1

Дизайн BMW M1 створив легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро Фото: Wikipedia

BMW M1 є рідкісним суперкаром, призначеним для гонок. Існує й дорожня версія моделі, яка була потрібна для омологації. Автомобіль випускали з 1978 до 1981 року.

Суперкар є спільною розробкою BMW та Lamborghini. Дизайн авто створив легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро, який працював над зовнішнім виглядом Bugatti Veyron, Alfa Romeo GTA та Lotus Esprit.

BMW M1 оснащується 3,5-літровим атмосферним рядним шестициліндровим двигуном потужністю 377 к.с. і 324 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 5,6 секунди, а максимальна швидкість становить 265 км/год.

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9. Mitsubishi 3000GT/GTO

Mitsubishi 3000GT був одним з найтехнологічніших автомобілів свого часу Фото: Wikipedia

Mitsubishi 3000GT (GTO для ринку Японії) випускався з 1990 до 2001 року. Це був найтехнологічніший і найшвидший автомобіль японського бренду в історії.

Однією з особливостей моделі стала система 4WS, яка могла повертати всіма чотирма колесами під час руху. Також були доступні регулювання гучності вихлопної системи та електронне керування підвіскою.

Всього було випущено три покоління моделі, кожне з яких ставало більш технологічним і потужним. Останні версії моделі оснащувалися 3,0-літровим двигуном турбованим потужністю до 324 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займав менш ніж шість секунд.

8. Subaru SVX

Subaru SVX відрізнявся незвичайним дизайном Фото: Wikipedia

Ще одним незвичайним японським купе, про який рідко згадують автолюбителі, є Subaru SVX. Модель випускалася з 1991 по 1997 рік та була дуже інноваційним автомобілем для свого часу.

Головною дизайнерською особливістю Subaru SVX є незвичайні бічні вікна, які назвали "скляним куполом". На момент виходу кузов купе мав один з найнижчих коефіцієнтів аеродинамічного опору.

Subaru SVX оснащується незвичайним 3,3-літровим шестициліндровим опозитним двигуном потужністю 231 к.с. і 309 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,3 секунди.

7. Lamborghini Jalpa

Lamborghini Jalpa випускався з 1981 по 1988 рік Фото: Wikipedia

Lamborghini випустили багато суперкарів за свою багаторічну історію. Деякі люди вважають Miura, Countach чи Diablo найкращими моделями бренду, але мало хто згадує про Jalpa.

Lamborghini Jalpa випускався з 1981 по 1988 рік. Усього було випущено 410 екземплярів цієї моделі.

Суперкар відрізнявся від інших автомобілів італійського бренду наявністю 3,5-літрового двигуна V8 під капотом потужністю 255 к.с. і 305 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займав 6 секунд.

6. Morgan Aero 8

Дизайн Morgan Aero 8 виконаний у ретростилі Фото: Morgan

Британський ретроспорткар з відкритим верхом Morgan Aero 8 випускався з 2000 до 2018 року і був дуже популярним серед любителів незвичайних авто. Модель відрізняється унікальним дизайном та розкішним інтер'єром.

Morgan Aero 8 оснащувався двигунами V8 від BMW потужністю до 367 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 4 секунд.

5. Aston Martin Lagonda

Aston Martin Lagonda оснащувався прихованими фарами Фото: Wikipedia

Aston Martin прославився завдяки випуску швидких та стильних спорткарів, але британський бренд ніколи не боявся експериментів. Одним з них став розкішний седан Lagonda, який відрізнявся незвичайним дизайном та футуристичним інтер'єром.

Aston Martin Lagonda мав розкішний і футуристичний інтер'єр Фото: Wikipedia

Aston Martin Lagonda випускався з 1976 до 1990 року і був передовим для свого часу автомобілем. В інтер'єрі встановлено безліч сенсорних кнопок та повністю цифрова панель приладів.

4. Venturi 400 GT

Venturi 400 GT був найшвидшим французьким автомобілем свого часу Фото: Venturi

Небагато автолюбителів згадають про французький бренд Venturi, який випускав елегантні спортивні автомобілі з 1984 по 2000 рік. Однією з найзнаковіших моделей є суперкар 400 GT, який прозвали "французьким Ferrari F40".

Venturi 400 GT є дорожньою версією моделі 400 Trophy, яка отримала свою перегонову моносерію у 90-х. Суперкар оснащувався 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 408 к.с. і 530 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займав 4,1 секунди, а максимальна швидкість становила 290 км/год.

3. Isuzu VehiCROSS

Isuzu VehiCROSS чудово справлявся з бездоріжжям Фото: Wikipedia

Перший у світі кросовер Isuzu VehiCROSS вирізнявся серед конкурентів незвичайним дизайном. На кузов встановлено масивний пластиковий обвіс, який захищав лакофарбове покриття.

Isuzu VehiCROSS мав відмінні позашляхові якості. Модель випускалася з 1997 до 2001 року.

2. Spyker C8

Дизайн Spyker C8 натхненний авіацією Фото: Wikipedia

Незвичайний суперкар у ретро-стилі Spyker C8 натхненний авіацією та справив справжній фурор, коли дебютував у 2000 році. Модель випускається досі, але вона дуже втратила свою популярність.

Інтер'єр виконаний зі шкіри та алюмінію. Цікавою особливістю суперкара є відкрита куліса важеля перемикання коробки.

У суперкара є відкрита куліса важеля перемикання коробки передач Фото: Wikipedia

Перші покоління Spyker C8 оснащувалися 4,2-літровим двигуном V8 від Audi. Потужність пізніших моделей збільшилася до 525 к.с., що дозволяє розганяти авто до сотні всього за 3,6 секунди.

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1. Covini C6W

У Covini C6W було шість коліс Фото: Wikipedia

У 2000-х було представлено безліч незвичайних суперкарів, але Covini C6W має одну унікальну особливість — у нього шість коліс. Схожу схему використав болід "Формули-1" Tyrell P34 1976 року.

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Кузов Covini C6W був виготовлений зі скловолокна та карбону, що дозволило знизити вагу авто до 1150 кг. Під капотом розташований 4,2-літровий двигун Audi V8 потужністю 440 к.с. і 470 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 4 секунд, а максимальна швидкість становила 299 км/год.

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