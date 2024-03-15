В Италии выпустят недорогой спортивный электромобиль с необычным дизайном (фото)

Электромобиль Lancia Ypsilon HF оснастят 240-сильным мотором и спортивной подвеской. Разгон до сотни будет занимать 5,8 с.

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Lancia возрождает знаменитую спортивную линейку HF. Первым заряженную версию получит в 2025 году новая Lancia Ypsilon, причем она будет электрической. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новая Lancia Ypsilon HF получит 240-сильный электромотор от кроссовера Abarth 600e. С ним компактный хэтчбек сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,8 с.

Спортивные Lancia HF выпускают с 60-х годов Фото: Stellantis

Кроме того, сообщается, что в Lancia Ypsilon HF доработают ходовую и расширят колею. Позже появятся и другие модели Lancia HF.

Спортивные Lancia с индексом HF известны с 60-х годов. Это обозначение носили такие знаменитые модели, как Lancia Stratos, Fulvia и Delta.

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Напомним, что новая Lancia Ypsilon недавно дебютировала и вскоре выйдет на рынок. Хэтчбек подрос по сравнению с моделью предыдущего поколения и отличается нестандартным дизайном передней части и интерьера.

Lancia Ypsilon 2024 презентовали в 156-сильной электрической модификации за 35 тыс. евро с запасом хода 403 км. Также анонсированы более дешевые 1,2-литровые гибридные версии модели.

Между прочим, недавно мощные спортивные электромобили презентовал и Volkswagen.

Также Фокус рассказывал о сверхмощных электрокарах Alfa Romeo.