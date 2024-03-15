У Італії випустять недорогий спортивний електромобіль із незвичним дизайном (фото)

Електромобіль Lancia Ypsilon HF оснастять 240-сильним мотором та спортивною підвіскою. Розгін до сотні займатиме 5,8 с.

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Lancia відроджує знамениту спортивну лінійку HF. Першим заряджену версію отримає в 2025 році нова Lancia Ypsilon, причому вона буде електричною. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Нова Lancia Ypsilon HF отримає 240-сильний електромотор від кросовера Abarth 600e. Із ним компактний хетчбек зможе розганятися до 100 км/год за 5,8 с.

Спортивні Lancia HF випускають з 60-х років Фото: Stellantis

Крім того, повідомляється, що в Lancia Ypsilon HF доопрацюють ходову та розширять колію. Пізніше з’являться й інші моделі Lancia HF.

Спортивні Lancia з індексом HF відомі з 60-х років. Це позначення носили такі знамениті моделі, як Lancia Stratos, Fulvia та Delta.

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Нагадаємо, що нова Lancia Ypsilon недавно дебютувала й невдовзі вийде на ринок. Хетчбек підріс порівняно з моделлю попереднього покоління та вирізняється нестандартним дизайном передньої частини та інтер'єру.

Lancia Ypsilon 2024 презентували у 156-сильній електричній модифікації за 35 тис. євро з запасом ходу 403 км. Також анонсовані дешевші 1,2-літрові гібридні версії моделі.

Між іншим, недавно потужні спортивні електромобілі презентував і Volkswagen.

Також Фокус розповідав про надпотужні електрокари Alfa Romeo.