Путин подарил Ыну "российский" лимузин Aurus с деталями из Южной Кореи (фото)

Владимир Путин во время своего визита в КНДР вручил северокорейскому коллеге уже второй автомобиль Aurus, который позиционировался, как "российский". Но оказалось, что без импорта не обошлось.

Смеясь и шутя, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлой неделе катались по Пхеньяну на лимузине Aurus российского производства, чтобы продемонстрировать свой антизападный альянс. Aurus был подарком от российского президента и он даже сел за руль. Но оказалось, что лимузин, который позиционируется, как "российский автомобиль" собирается из заграничных деталей. Об этом сообщает Reuters.

Роскошный седан был призван олицетворять внутреннее мастерство России и снизить зависимость от импортных технологий и товаров, когда он был представлен в 2018 году.

Однако таможенные записи показывают, что компания, которая его производит, использует импортные детали на миллионы долларов, многие из которых поступают в Россию из страны, которую Ким назвал "главным врагом" своей страны — Южной Кореи.

Ким Чен Ын за рулем "российского" авто Фото: KCNA

Импорт указывает на постоянную зависимость России от западных технологий, поскольку она пытается противостоять попыткам Запада отрезать ее от глобальных цепочек поставок в качестве наказания за вторжение в Украину.

Два лидера по очереди управляли бронированным лимузином во время помпезного визита Путина в Северную Корею, его первого за почти четверть века, что стало демонстрацией все более тесных связей двух ядерных держав.

Путин катает Ким Чен Ына в новой машине Фото: KCNA

В период с 2018 по 2023 год Россия импортировала оборудование и комплектующие на сумму не менее 34 миллионов долларов для сборки автомобилей и мотоциклов Aurus, свидетельствуют таможенные отчеты, с которыми ознакомилось агентство Reuters. У Reuters нет доступа к более свежим данным.

Импорт включал кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти $15,5 млн, импортированные из Южной Кореи. Детали также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран ЕС.

Зарубежные поставки для Aurus продолжились после полномасштабного вторжения России в Украину. Было импортировано товаров на почти 16 миллионов долларов, из них – на пять миллионов импортировали деталей, произведенных из Южной Кореи.

Reuters не смогло конкретно определить, какие импортные иностранные детали оказались в автомобиле, подаренном Киму. Стоит напомнить, что ООО "Аурус" попало под санкции США в феврале 2024 года.

Седан Aurus был разработан российским государственным научно-исследовательским институтом НАМИ в партнерстве с российским автопроизводителем Sollers (SVAV.MM), который с тех пор продал свою долю.

Компания Aurus Motors и ее генеральный директор Андрей Панков не ответили на просьбу Reuters прокомментировать использование иностранных деталей, в том числе из Южной Кореи, в своих автомобилях.

Компания запустила официальное производство в Татарстане, российском регионе, примерно в 1000 км от Москвы, в 2021 году — до этого автомобили производились в небольших экспериментальных масштабах в НАМИ. В этом году она начнет дополнительное производство в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota.

Путин и Ким Чен Ын у подаренной машины Фото: ТАСС

Toyota — один из многих иностранных автопроизводителей, покинувших российский рынок после вторжения в Украину, которое Россия называет "специальной военной операцией".

В результате оттока образовалась ниша, которую быстро заполнили китайские производители, быстро захватив более половины доли рынка и продемонстрировав ограниченные внутренние производственные мощности России.

Южнокорейские фирмы были одними из крупнейших поставщиков Aurus, в том числе производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производитель кузовных деталей BYT CO LTD и поставщик аккумуляторов Enertech International Inc.

Поставщиками продукции также стали итальянский производитель пластиковых деталей Industrie Ilpea Spa и гонконгская компания Rain Electronics.

Представитель Kyungki Industrial Co подтвердил, что компания поставляла детали ООО "Аурус" и продолжает это делать. Компания не обеспокоена возможными санкциями, сказал чиновник, отказавшись сообщить дальнейшие подробности.

Связаться с Rain Electronics для получения комментариев не удалось. Когда корреспондент Reuters посетил адрес, указанный в интернете как офис компании в Гонконге, никаких следов Rain Electronics на этаже, указанном в интернете, или в здании офиса не было.

Компании BYT CO LTD, Enertech International и Industrie Ilpea Spa не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Aurus Senat, стилизованный под ретро-лимузин ЗИЛ советской эпохи, является официальным президентским автомобилем России и использовался Путиным на его президентских инаугурациях в 2018 и 2024 годах.

Путин теперь подарил Киму, который, как полагают, является страстным поклонником автомобилей, два автомобиля Aurus, первый раз во время визита Кима в Россию в феврале, а также немного другую модель в Северной Корее в июне.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне Фото: KCNA

Цены на автомобили Aurus — четыре модели, включая внедорожник и бронированную версию — начинаются от 46,625 миллиона рублей ($528 356). Среди заказчиков – президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

По данным российского аналитического агентства "Автостат", в 2023 году Aurus продала в России 107 автомобилей.

Напомним, кроме автомобиля Путин презентовал Киму чайный сервиз и адмиральский меч. Российскому президенту подарили портрет на гранитной доске, бюст с его изображением и пару собак.