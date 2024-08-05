Ferrari прекратит выпуск сразу трех моделей: причины известны (фото)
Суперкары Ferrari Roma, SF90 Stradale и 812 Superfast вскоре покинут рынок. На смену им готовят полностью новые модели.
На линейку Ferrari ожидаются серьезные изменения. Итальянский производитель снимет с производства сразу три модели суперкаров. Об этом сообщает сайт Motor1.
О прекращении выпуска нескольких Ferrari указано в отчете о продажах авто итальянской марки в первой половине 2024 года. Там отмечается, что всего за полугодие реализовано 7044 авто — на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, уже прекращен выпуск Ferrari 812 Superfast, ведь уже поступил в продажу его преемник 12Cilindri и спрос на него довольно высок.
Суперкар Ferrari SF90 Stradale также прекращают производить, хотя его заряженный вариант ХХ пока останется на рынке. Преемник модели уже проходит тесты и его дебют не за горами.
Также отмечается, что к концу своего жизненного цикла подходит и купе Ferrari Roma, хотя кабриолет еще останется в производстве. О преемнике этого суперкара пока ничего не известно.
Также отмечается, что Ferrari не планирует наращивать выпуск кроссовера Purosangue, несмотря на высокий спрос. Его доля среди всех моделей марки не будет превышать 20%. Этим подчеркивается, что Ferrari остается производителем суперкаров.
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