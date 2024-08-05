Ferrari прекратит выпуск сразу трех моделей: причины известны (фото)

Суперкары Ferrari Roma, SF90 Stradale и 812 Superfast вскоре покинут рынок. На смену им готовят полностью новые модели.

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На линейку Ferrari ожидаются серьезные изменения. Итальянский производитель снимет с производства сразу три модели суперкаров. Об этом сообщает сайт Motor1.

О прекращении выпуска нескольких Ferrari указано в отчете о продажах авто итальянской марки в первой половине 2024 года. Там отмечается, что всего за полугодие реализовано 7044 авто — на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ferrari 812 Superfast уже сняли с производства Фото: luxurycars.ukraine

В частности, уже прекращен выпуск Ferrari 812 Superfast, ведь уже поступил в продажу его преемник 12Cilindri и спрос на него довольно высок.

Суперкар Ferrari SF90 Stradale также прекращают производить, хотя его заряженный вариант ХХ пока останется на рынке. Преемник модели уже проходит тесты и его дебют не за горами.

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Также отмечается, что к концу своего жизненного цикла подходит и купе Ferrari Roma, хотя кабриолет еще останется в производстве. О преемнике этого суперкара пока ничего не известно.

Жизненный цикл Ferrari Roma подходит к концу Фото: Ferrari

Также отмечается, что Ferrari не планирует наращивать выпуск кроссовера Purosangue, несмотря на высокий спрос. Его доля среди всех моделей марки не будет превышать 20%. Этим подчеркивается, что Ferrari остается производителем суперкаров.

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