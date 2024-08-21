Суперкары, гибрид и кроссовер: представлены оригинальные Porsche 911 (фото)

Porsche 911 стал основой для ряда интересных тюнинг-проектов в ретростиле. На его базе создали суперкары, а еще он получил гибридную и внедорожную версии.

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Porsche 911 — культовая спортивная модель, у которой существует множество разнообразных модификаций. Тюнеры также прилагают руку к созданию новых ее вариантов, причем в последнее время очень популярны так называемые рестомоды — современные версии знаменитых классических авто. Именно такие Porsche 911 дебютировали на автошоу в Калифорнии. О них рассказали на сайте Carscoops.

Гибрид Porsche 911

Гибрид Porsche 911 недавно появился в современной линейке модели, а теперь специалисты компании Galpin решили электрифицировать классический 911 Targa 1986 года. 4,0-литровая оппозитная шестерка и электромотор суммарно развивают 550 л.с.

Рестомод посвятили 50-летию тюнинг-ателье bb-Auto и авто оформили в его стиле. На кузове появилась радуга, а салон обшили синим велюром. Также установили 9,2-дюймовый тачскрин, современный кондиционер и 660-ваттную акустику Focal. Гибрид выпустят лимитированной серией.

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Трибьют легенде

Kalmar 9X9 является современным вариантом Porsche 959 — первого суперкара марки. В его основе лежит купе Porsche 911 90-х в 993 кузове, которому расширили крылья, добавили обвес и антикрыло. Салон отделали кожей и карбоном, а также установили новые спортивные кресла и руль.

Двигатели позаимствовали у современных Porsche 911. Доступны три версии купе: мощностью 530, 650 и 930 сил. Разгон до сотни занимает от 2 до 3,7 с. Также установлены управляемые задние колеса, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза. Изготовят по 9 экземпляров каждой модификации авто. Цена стартует с $2,1 миллиона.

Гость из 90-х

Tuthill GT One — современная вариация на тему Porsche 911 GT1 1996 года. У него полностью новый обтекаемый кузов из карбона, однако отсутствует антикрыло, как у знаменитого предка. Масса авто составляет всего 1200 кг. В салоне установили спортивные кресла и цифровую панель приборов.

Двухместный суперкар оснащен 4,0-литровой шестеркой: ее предлагают в 500-сильной атмосферной и 600-сильной турбированной версиях. Также можно выбрать механическую КПП или робот PDK. Выпустят 22 таких суперкара. Стоимость не называют, но речь идет о миллионах долларов.

Уникальный кабриолет Porsche 911

Фото: Porsche

Porsche 911 в 993 кузове никогда не имел варианта Speedster, однако для итальянского архитектора Луки Трацци такой кабриолет создали в единственном экземпляре. Интересно, что над этим авто работали специалисты Porsche, а не тюнинг-ателье.

Лобовое стекло Porsche 911 Speedster занижено, а сзади установлены два обтекателя. Салон отделан черной кожей с желтым декором. Кабриолет оснащен 3,8-литровой 300-сильной шестеркой и 6-ступенчатой механикой.

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Кроссовер Porsche 911

Ruf Rodeo — более эксклюзивная альтернатива внедорожному Porsche 911 Dakar, созданная на базе купе 80-х годов. Спорткару увеличили клиренс до 244 мм, расширили крылья, добавили защитный обвес и внедорожные шины GoodYear размером 235/55 R18. Сзади появился заостренный спойлер.

Все кузовные детали изготовили из карбона, а салон обшили дорогой патинированной кожей в ковбойском стиле. Ткань на креслах напоминает ковер.

3,6-литровая турбошестерня развивает 618 л.с. и 700 Нм. С 6-ступенчатой механикой полноприводное внедорожное купе способно развить 250 км/ч. Замедляют его карбоново-керамические тормоза. Цена Ruf Rodeo — $1,25 миллиона.

Между прочим, недавно Porsche 911 Turbo отпраздновал 50-летний юбилей. Именно эта модель популяризировала турбонаддув.

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