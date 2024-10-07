Старший брат Duster: опубликованы официальные фото доступного семейного кроссовера от Renault

Новая Dacia Bigster — 4,6-метровый семейный кроссовер в стилистике Duster. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

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Появились первые официальные тизеры Dacia Bigster. Старший брат нового Duster будет демонстрироваться публике с 14 октября на Парижском автосалоне. Их опубликовали на странице румынского подразделения Renault Group в Instagram.

На фото видна задняя часть Dacia Bigster. Она выдержана в стилистике младшего Duster 2024: в дизайне преобладают грани, а фонари являются V-образными.

Кроссовер будет очень напоминать новый Duster Фото: Dacia

Ранее кроссовер Dacia Bigster видели во время тестов. Несмотря на камуфляж видно, что он очень похож на новый Duster и мало отличается от предсерийного концепта 2021 года.

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Известно, что новая Dacia Bigster будет достигать примерно 4,6 м в длину и будет на 3000 евро дороже Duster. Ожидается, что модель предложат в версиях на 5 и 7 мест. В отдельных странах ее будут продавать под брендом Renault.

Концепт Dacia Bigster 2021 года Фото: Dacia

Dacia/Renault Duster станет донором деталей салона и двигателей. Кроссовер получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л. с. и 145-сильную гибридную установку с 1,6-литровой четверкой и электромотором. Запланированы версии с передним и полным приводом.

Кстати, на автошоу в Париже дебютирует и компактный электрокроссовер Renault в ретростиле.

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