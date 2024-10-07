Старший брат Duster: опубліковано офіційні фото доступного сімейного кросовера від Renault

Нова Dacia Bigster — 4,6-метровий сімейний кросовер у стилістиці Duster. Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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З’явилися перші офіційні тизери Dacia Bigster. Старшого брата нового Duster демонструватимуть публіці з 14 жовтня на Паризькому автосалоні. Їх опублікували на сторінці румунського підрозділу Renault Group в Instagram.

На фото видно задню частину Dacia Bigster. Вона витримана у стилістиці молодшого Duster 2024: у дизайні переважають грані, а ліхтарі є V-подібними.

Кросовер дуже нагадуватиме новий Duster Фото: Dacia

Раніше кросовер Dacia Bigster бачили під час тестів. Попри камуфляж видно, що він дуже схожий на новий Duster і мало відрізняється від передсерійного концепту 2021 року.

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Відомо, що нова Dacia Bigster сягатиме приблизно 4,6 м у довжину та буде на 3000 євро дорожчою за Duster. Очікується, що модель запропонують у версіях на 5 та 7 місць. У окремих країнах її продаватимуть під брендом Renault.

Концепт Dacia Bigster 2021 року Фото: Dacia

Dacia/Renault Duster стану донором деталей салону та двигунів. Кросовер отримає 1,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 130 к. с. та 145-сильну гібридну установку з 1,6-літровою четвіркою та електромотором. Заплановані версії з переднім і повним приводом.

До речі, на автошоу в Парижі дебютує і компактний електрокросовер Renault в ретростилі.

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