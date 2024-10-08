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Авто

Новый электрокроссовер Audi на базе Porsche показали за неделю до премьеры (фото)

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Фото: Audi | Audi Q6 e-tron Sportback отличается более стремительным силуэтом

Новый Audi Q6 e-tron Sportback — электрический купе-кроссовер со стремительным дизайном, созданный на платформе Porsche Macan. Модель предложат в версиях на 462 и 517 сил с запасом хода до 600 км.

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Опубликован новый официальный тизер Audi Q6 e-tron Sportback. Электрический купе-кроссовер дебютирует через неделю на автошоу в Париже и поступит в продажу с 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Audi Q6 e-tron Sportback, Audi Q6 e-tron, Audi Q6, электромобиль Audi, кроссовер Audi Fullscreen
Audi Q6 e-tron Sportback построен на платформе Porsche Macan
Фото: InsideEVs

На тизере показали основное отличие Sportback от стандартного Audi Q6 e-tron — его наклоненные на большой угол задние стойки крыши и заостренную "корму".

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А вот в анфас купе-кроссовер будет почти идентичным стандартной модели. Салон Audi Q6 e-tron также не должен претерпеть изменений — это значит, что на передней панели могут установить сразу три дисплея.

Audi SQ6 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi Q6, электромобиль Audi, кроссовер Audi Fullscreen
В анфас авто будет почти идентично стандартному Audi Q6 e-tron
Фото: Audi

Новый Audi Q6 e-tron Sportback построен на платформе РРЕ, которую использует электрический Porsche Macan второго поколения. Ожидается, что он дебютирует в полноприводных версиях: стандартном 462-сильном варианте и модификации SQ6 на 517 л. с. Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечит запас хода в 600 км.

Audi Q6 e-tron, Audi Q6, электромобиль Audi, электромобиль Audi, кроссовер Audi Fullscreen
Audi Q6 e-tron Sportback ранее видели во время тестов
Фото: Motor1.com

Позже ожидается топовый Audi RS Q6 e-tron Sportback мощностью примерно 600 сил. Кроме того, недавно во время тестов видели внедорожную версию купе-кроссовера с увеличенным клиренсом и большими шинами.

Кстати, недавно украинские мастера выполнили яркий тюнинг Audi SQ8.

Также Фокус рассказывал о новом Audi Q5 третьего поколения.