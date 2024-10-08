Новий електрокросовер Audi на базі Porsche показали за тиждень до прем'єри (фото)

Новий Audi Q6 e-tron Sportback — електричний купе-кросовер зі стрімким дизайном, створений на платформі Porsche Macan. Модель запропонують у версіях на 462 і 517 сил із запасом ходу до 600 км.

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Опубліковано новий офіційний тизер Audi Q6 e-tron Sportback. Електричний купе-кросовер дебютує за тиждень на автошоу в Парижі і надійде в продаж із 2025 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Audi Q6 e-tron Sportback збудовано на платформі Porsche Macan Фото: InsideEVs

На тизері показали основну відмінність Sportback від стандартного Audi Q6 e-tron — його нахилені на великий кут задні стійки даху та загострену "корму".

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А от в анфас купе-кросовер буде майже ідентичним стандартній моделі. Салон Audi Q6 e-tron також не повинен зазнати змін — це значить, що на передній панелі можуть встановити одразу три дисплеї.

У анфас авто буде майже ідентичне стандартному Audi Q6 e-tron Фото: Audi

Новий Audi Q6 e-tron Sportback збудований на платформі РРЕ, яку використовує електричний Porsche Macan другого покоління. Очікується, що він дебютує в повнопривідних версіях: стандартному 462-сильному варіанті та модифікації SQ6 на 517 к. с. Батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечить запас ходу в 600 км.

Audi Q6 e-tron Sportback раніше бачили під час тестів Фото: Motor1.com

Пізніше очікується топовий Audi RS Q6 e-tron Sportback потужністю приблизно 600 сил. Крім того, недавно під час тестів бачили позашляхову версію купе-кросовера зі збільшеним кліренсом та великими шинами.

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