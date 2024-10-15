Новый Nissan Murano 2025 рассекретили до презентации (фото)

Кроссовер Nissan Murano кардинально изменится внешне и станет более современным внутри.

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В интернет попали фото Nissan Murano четвертого поколения. Среднеразмерный кроссовер презентуют в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор Фото: carscoops.com

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Новый Nissan Murano 2025 кардинально изменился внешне. Силуэт кроссовера стал более стремительным, ведь линия крыши стала более аркообразной. Передняя часть выдержана в новом фирменном стиле марки — с широкой решеткой радиатора и интегрированными в нее фарами. Заднее стекло прикрыли спойлером, а фонари растянули на всю ширину кузова.

На передней панели установлено два дисплея Фото: carscoops.com

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея. Графика цифрового щитка приборов и мультимедийной системы знакома по Nissan Qashqai 2024. Вместо рычага КПП установили кнопки. Передние сиденья теперь получили массаж и разделены высоким центральным тоннелем.

Передние сиденья получили массаж Фото: carscoops.com

Ожидается, что кроссовер Nissan Murano вместо 3,5-литрового V6 получит 2,0-литровую 272-сильную турбочетверку от Infiniti QX55. В паре с ней будет работать 9-ступенчатый автомат, а привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно дебютировал самый дешевый кроссовер Nissan за $7100.

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