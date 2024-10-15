Новий Nissan Murano 2025 розсекретили до презентації (фото)

Кросовер Nissan Murano кардинально зміниться зовні та стане сучаснішим всередині.

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У інтернет потрапили фото Nissan Murano четвертого покоління. Середньорозмірний кросовер презентують у листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер отримає 2,0-літровий турбомотор Фото: carscoops.com

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Новий Nissan Murano 2025 кардинально змінився зовні. Силует кросовера став стрімкішим, адже лінія даху стала більш аркоподібною. Передня частина витримана у новому фірмовому стилі марки – з широкою решіткою радіатора та інтегрованими в неї фарами. Заднє скло прикрили спойлером, а ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: carscoops.com

У салоні на передній панелі встановлено два великих дисплеї. Графіка цифрового щитка приладів та мультимедійної системи знайомі за Nissan Qashqai 2024. Замість важеля КПП встановили кнопки. Передні сидіння тепер отримали масаж і розділені високим центральним тунелем.

Передні сидіння отримали масаж Фото: carscoops.com

Очікується, що кросовер Nissan Murano замість 3,5-літрового V6 отримає 2,0-літрову 272-сильну турбочетвірку від Infiniti QX55. У парі з нею працюватиме 9-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.

До речі, недавно дебютував найдешевший кросовер Nissan за $7100.

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