Классика на новый лад: японцы тюнинговали культовый суперкар Lamborghini 60-х (видео)
Суперкар Lamborghini Miura доработали в компании Liberty Walk. Винтажный автомобиль получил обвес и огромное антикрыло.
Знаменитое японское ателье Liberty Walk продолжает дорабатывать знаменитые суперкары прошлого. На этот раз они выполнили тюнинг Lamborghini Miura. Проект презентуют в январе на автошоу в Токио, а пока что на официальном сайте компании опубликовали фото и видео с авто.
Суперкар Lamborghini Miura доработали в фирменной стилистике Liberty Walk. Купе занизили и расширили ему колесные арки. Появились обвес, диффузор и огромное антикрыло. Также установили современные шины Yokohama Advan на дисках BBS.Важно
Салон Lamborghini Miura Liberty Walk не показали, держат в секрете и характеристики авто. Как известно, стандартный суперкар Lamborghini Miura комплектовался карбюраторным 4,0-литровым V12, который, в зависимости от версии, развивал от 350 до 385 л. с.
Тюнинг Lamborghini Miura — смелое решение, ведь итальянский суперкар является ценной коллекционной моделью. Всего выпущено всего 760 этих купе и сейчас их стоимость составляет не менее миллиона долларов.
Ранее в этом году вателье Liberty Walk выполнило тюнинг Lamborghini Countach в похожем стиле.
Также Фокус рассказывал о тюнингованном суперкаре Lamborghini мощностью 1070 сил.