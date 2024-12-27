Классика на новый лад: японцы тюнинговали культовый суперкар Lamborghini 60-х (видео)

Суперкар Lamborghini Miura доработали в компании Liberty Walk. Винтажный автомобиль получил обвес и огромное антикрыло.

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Знаменитое японское ателье Liberty Walk продолжает дорабатывать знаменитые суперкары прошлого. На этот раз они выполнили тюнинг Lamborghini Miura. Проект презентуют в январе на автошоу в Токио, а пока что на официальном сайте компании опубликовали фото и видео с авто.

Суперкар Lamborghini Miura доработали в фирменной стилистике Liberty Walk. Купе занизили и расширили ему колесные арки. Появились обвес, диффузор и огромное антикрыло. Также установили современные шины Yokohama Advan на дисках BBS.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: Liberty Walk

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Салон Lamborghini Miura Liberty Walk не показали, держат в секрете и характеристики авто. Как известно, стандартный суперкар Lamborghini Miura комплектовался карбюраторным 4,0-литровым V12, который, в зависимости от версии, развивал от 350 до 385 л. с.

Суперкар занизили и добавили обвес Фото: Liberty Walk

Тюнинг Lamborghini Miura — смелое решение, ведь итальянский суперкар является ценной коллекционной моделью. Всего выпущено всего 760 этих купе и сейчас их стоимость составляет не менее миллиона долларов.

Ранее в этом году вателье Liberty Walk выполнило тюнинг Lamborghini Countach в похожем стиле.

Также Фокус рассказывал о тюнингованном суперкаре Lamborghini мощностью 1070 сил.