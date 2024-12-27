Класика на новий лад: японці тюнінгували культовий суперкар Lamborghini 60-х (відео)

Суперкар Lamborghini Miura доопрацювали в компанії Liberty Walk. Вінтажний автомобіль отримав обвіс та величезне антикрило.

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Знамените японське ательє Liberty Walk продовжує доопрацьовувати знамениті суперкари минулого. На цей раз вони виконали тюнінг Lamborghini Miura. Проєкт презентують у січні на автошоу в Токіо, а поки що на офіційному сайті компанії опублікували фото та відео з авто.

Суперкар Lamborghini Miura доопрацювали у фірмовій стилістиці Liberty Walk. Купе занизили та розширили йому колісні арки. З’явилися обвіс, дифузор та величезне антикрило. Також встановили сучасні шини Yokohama Advan на дисках BBS.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Liberty Walk

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Салон Lamborghini Miura Liberty Walk не показали, тримають у секреті й характеристики авто. Як відомо, стандартний суперкар Lamborghini Miura комплектували карбюраторним 4,0-літровим V12, який, залежно від версії, розвивав від 350 до 385 к. с.

Суперкар занизили та додали обвіс Фото: Liberty Walk

Тюнінг Lamborghini Miura – сміливе рішення, адже італійський суперкар є цінною колекційною моделлю. Усього випущено лише 760 цих купе і зараз їх вартість складає щонайменше мільйон доларів.

Раніше цього року вательє Liberty Walk виконало тюнінг Lamborghini Countach у схожому стилі.

Також Фокус розповідав про тюнінгований суперкар Lamborghini потужністю 1070 сил.