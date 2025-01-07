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Авто

Переосмысленная классика: винтажный Ford 1928 года превратили в электромобиль (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Ford Model A превратили в электрокар

Ford Model A получил 90-сильный электромотор и теперь способен разогнаться до сотни за 5 с. Дизайн и интерьер винтажного пикапа не претерпели изменений.

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Пикап Ford Model A 1928 года начал новую жизнь. Старинный автомобиль переделали в электрокар. О нем рассказал в видео на Youtube блогер Пол Шинн.

Необычный тюнинг Ford Model A выполнил за год его владелец — пенсионер Деннис Томпсон. Он снял стандартную 3,3-литровую четверку мощностью 40 л. с. и заменили ее электромотором на 90 л. с. и 230 Н∙м.

Таким образом, пикап стал вдвое мощнее и теперь разгоняется до 100 км/ч за 5 с. Примечательно, что родная 3-ступенчатая механическая КПП была сохранена.

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Электромобиль Ford Model A получил пять аккумуляторных батарей общей емкостью 33 кВт∙ч. Также заменено практически все электрооборудование. Примечательно, что при желании бензиновый двигатель можно вернуть на место.

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Салон Ford Model A остался без изменений
Фото: скриншот / YouTube

Электрическая установка, которой оснастили пикап Ford Model A, производится американской компанией Flash Drive Motors и сейчас поступила в свободную продажу. Она стоит 17 300 долларов и ее можно установить на различные модели автомобилей.

Ford A — массовая модель, которая заменила легендарный Model T. С 1927 по 1931 год было произведено более 4,8 млн этих автомобилей. Примечательно, что именно Ford Model A в свое время собирали в Харькове.

Также Фокус рассказывал, что в электромобили начали превращать классические Rolls-Royce.