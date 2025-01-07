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Переосмислена класика: вінтажний Ford 1928 року перетворили на електромобіль (відео)

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Фото: скриншот / YouTube | Ford Model A перетворили на електрокар

Ford Model A отримав 90-сильний електромотор і тепер здатен розігнатися до сотні за 5 с. Дизайн та інтер'єр вінтажного пікапа не зазнали змін.

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Пікап Ford Model A 1928 року почав нове життя. Старовинний автомобіль переробили на електрокар. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Пол Шинн.

Незвичний тюнінг Ford Model A виконав за рік його власник — пенсіонер Денніс Томпсон. Він зняв стандартну 3,3-літрову четвірку потужністю 40 к. с. та замінили її електромотором на 90 к. с. і 230 Н∙м.

Отже, пікап став удвічі потужнішим і тепер розганяється до 100 км/год за 5 с. Примітно, що рідна 3-ступінчаста механічна КПП була збережена.

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Електромобіль Ford Model A отримав п’ять акумуляторних батарей загальною ємністю 33 кВт∙год. Також замінено практично все електрообладнання. Примітно, що за бажання бензиновий двигун можна повернути на місце.

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Салон Ford Model A залишився без змін
Фото: скриншот / YouTube

Електрична установка, якою оснастили пікап Ford Model A, виробляється американською компанією Flash Drive Motors і наразі надійшла у вільний продаж. Вона коштує 17 300 доларів і її можна встановити на різні моделі автомобілів.

Ford A — масова модель, яка замінила легендарний Model T. Із 1927 по 1931 рік виготовили понад 4,8 млн цих автомобілів. Примітно, що саме Ford Model A свого часу збирали в Харкові.

Також Фокус розповідав, що на електромобілі почали перетворювати класичні Rolls-Royce.