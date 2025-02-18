Осовремененная легенда: культовый суперкар Lamborghini возвращают в производство (фото)

Новый Lamborghini Gallardo изменился внешне и стал на 200 кг легче за счет карбоновых деталей. Мощность двигателя V10 выросла до 600 сил.

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Lamborghini Gallardo возвращается на рынок. Суперкар доработали и будут продавать за 752 500 евро. Об этом сообщает издание Top Gear.

Примечательно, что новый Lamborghini Gallardo выпустили не в Италии, а в Хорватии. Улучшенную версию купе будет выпускать компания Tedson Motors. Проект назвали Etna.

Суперкару изменили переднюю часть и крышку капота двигателя

Суперкар Lamborghini Gallardo серьезно доработали. У него полностью новая передняя часть, также заменили капот двигателя и фонари, установили заостренный спойлер. Часть новых деталей изготовили из карбона, что снизило массу авто на 200 кг.

Мощность двигателя V10 увеличили до 600 сил

Кроме того, доработали двигатель Lamborghini Gallardo Etna. 5,0-литровый V10 теперь развивает 600 л. с. и раскручивается до 10 000 об/мин. В паре с ним работает 6-ступенчатый робот. Также установлен спортивный титановый выхлоп и компоненты подвески от трекового Gallardo Super Trofeo.

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Всего выпустят всего 77 купе Lamborghini Gallardo Etna. Производство авто стартует в начале 2026 года.

Сзади установили заостренный спойлер

Напомним, что суперкар Lamborghini Gallardo выпускался с 2003 по 2013 год. Всего изготовили 14 022 авто с двигателями V10 мощностью 500-570 сил.

Между прочим, недавно вернули в производство знаменитый спорткар Maserati 90-х годов.

Также Фокус писал, что на рынок возвращается Smart первого поколения.