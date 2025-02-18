Осучаснена легенда: культовий суперкар Lamborghini повертають у виробництво (фото)

Новий Lamborghini Gallardo змінився зовні та став на 200 кг легшим за рахунок карбонових деталей. Потужність двигуна V10 зросла до 600 сил.

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Lamborghini Gallardo повертається на ринок. Суперкар доопрацювали і продаватимуть за 752 500 євро. Про це повідомляє видання Top Gear.

Примітно, що новий Lamborghini Gallardo випустили не в Італії, а в Хорватії. Покращену версію купе випускатиме компанія Tedson Motors. Проєкт назвали Etna.

Суперкару змінили передню частину та кришку капота двигуна

Суперкар Lamborghini Gallardo серйозно доопрацювали. У нього повністю нова передня частина, також замінили капот двигуна і ліхтарі, встановили загострений спойлер. Частину нових деталей виготовили з карбону, що знизило масу авто на 200 кг.

Потужність двигуна V10 збільшили до 600 сил

Крім того, доопрацювали двигун Lamborghini Gallardo Etna. 5,0-літровий V10 тепер розвиває 600 к. с. і розкручується до 10 000 об/хв. У парі з ним працює 6-ступінчастий робот. Також встановлено спортивний титановий вихлоп і компоненти підвіски від трекового Gallardo Super Trofeo.

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Усього випустять лише 77 купе Lamborghini Gallardo Etna. Виробництво авто стартує на початку 2026 року.

Ззаду встановили загострений спойлер

Нагадаємо, що суперкар Lamborghini Gallardo випускали з 2003 по 2013 рік. Усього виготовили 14 022 авто із двигунами V10 потужністю 500-570 сил.

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