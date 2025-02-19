Более 700 сил и море карбона: звездный спортсмен получил эксклюзивный суперкар Ford (фото)

Тюнинг Ford GT от Mansory увеличил мощность двигателя до 710 сил, а максимальную скорость — до 354 км/ч. Суперкар получил обвес и огромное антикрыло.

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Суперкар Ford GT получил особую заряженную версию. Создали ее в ателье Mansory по заказу звездного баскетболиста NBA Стефена Карри. Об этом сообщается на сайте немецкой компании.

Уникальный суперкар создали для игрока NBA Стефена Карри Фото: Mansory

Тюнинг Ford GT выполнили в партнерстве с производителем спортивной одежды Under Armour. Проект назвали Mansory x Under Armour LeMansory.

Дизайн суперкара выдержан в стилистике одной из моделей кроссовок Under Armour. Желтая окраска кузова сочетается с голым неокрашенным карбоном. Авто получило новые фары, обвес, диффузор и огромное антикрыло. Кроме того, установили кованые 21-дюймовые диски FC.5.

Суперкар получил обвес и огромное антикрыло Фото: Mansory

Салон Ford GT Mansory отделан кожей и алькантарой черного и желтого цветов, присутствуют и карбоновые вставки.

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Тюнинг Ford GT коснулся и двигателя. После доработки в Mansory мощность 3,5-литрового V6 твин-турбо увеличилась с 660 до 710 л. с., а максимальный крутящий момент — с 745 до 840 Н∙м. Максимальная скорость выросла до 354 км/ч.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Mansory

Mansory x Under Armour LeMansory Стефена Карри останется в единственном экземпляре, однако немецкое ателье может выполнить похожий тюнинг Ford GT с учетом всех пожеланий заказчика.

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