Понад 700 сил і море карбону: зірковий спортсмен отримав ексклюзивний суперкар Ford (фото)

Тюнінг Ford GT від Mansory збільшив потужність двигуна до 710 сил, а максимальну швидкість — до 354 км/год. Суперкар отримав обвіс і величезне антикрило.

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Суперкар Ford GT отримав особливу заряджену версію. Створили її в ательє Mansory на замовлення зіркового баскетболіста NBA Стефена Каррі. Про це повідомляється на сайті німецької компанії.

Унікальний суперкар створили для гравця NBA Стефена Каррі Фото: Mansory

Тюнінг Ford GT виконали у партнерстві з виробником спортивного одягу Under Armour. Проєкт назвали Mansory x Under Armour LeMansory.

Дизайн суперкара витриманий у стилістиці однієї з моделей кросівок Under Armour. Жовте забарвлення кузова поєднується з голим нефарбованим карбоном. Авто отримало нові фари, обвіс, дифузор та величезне антикрило. Крім того, встановили ковані 21-дюймові диски FC.5.

Суперкар отримав обвіс і величезне антикрило Фото: Mansory

Салон Ford GT Mansory оздоблений шкірою та алькантарою чорного і жовтого кольорів, присутні й карбонові вставки.

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Тюнінг Ford GT торкнувся і двигуна. Після доопрацювання в Mansory потужність 3,5-літрового V6 твін-турбо збільшилася із 660 до 710 к. с., а максимальний крутний момент – із 745 до 840 Н∙м. Максимальна швидкість зросла до 354 км/год.

Салон оздоблено шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Mansory

Mansory x Under Armour LeMansory Стефена Каррі залишиться в єдиному екземплярі, проте німецьке ательє може виконати схожий тюнінг Ford GT із врахуванням усіх побажань замовника.

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